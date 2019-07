Stiri pe aceeasi tema

- Intervenții ale jandarmilor, tehnicienilor veterinari si ale personalului fondurilor de vanatoare in Prahova la ursi. In intervalul 24.06 – 30.06.2019, prin sistemul S.N.U.A.U. – 112 au fost sesizate un numar de 9 cazuri de prezenta a 11 ursi in mai multe localitati de pe raza judetului Prahova, cum…

- V. S. In afara pietonilor care, in unele cazuri, nu respecta regulile rutiere elementare, bicicliștii și motocicliștii au inceput sa fie pe primele locuri intre persoanele care cad victime accidentelor de circulație. Neatenția și viteza in trafic sunt cauzele principale ale producerii accidentelor soldate…

- AZUGA : Clor rezidual liber 0.39 (mg/l) – valoare maxim admisa in rețea (0.1 – 0.5 mg/l), turbiditate 0.93 (NTU) – valoare maxim admisa ≤5NTU, indicatori bacteriologici – absent. BUȘTENI: Clor rezidual liber 0.21 (mg/l) – valoare maxim admisa in rețea (0.1 – 0.5 mg/l), turbiditate 1.16 (NTU) – valoare…

- F. T. Sub genericul „Plan de masuri specifice Sarbatorilor de Paște”, jandarmii prahoveni au suplimentat, incepand de astazi, efectivele “din teren”, pentru menținerea ordinii publice și siguranței cetațenilor, urmarindu-se, in paralel, prevenirea comiterii faptelor antisociale, a vagabondajulului,…