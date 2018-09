Stiri pe aceeasi tema

- Pe 5 septembrie 1995 se lansa primul episod al serialului ”Xena, Prințesa razboinica”. In cei șase ani de emisie, actrița Lucy Lawless a devenit una dintre cele mai indragite actrițe de televiziune, mulți aratandu-se dezamagiți cand serialul a ajuns la sfarșit tocmai pentru rolul magistral pe care aceasta…

- Pe Barry Watson l-am indragit in rolul lui Matt Camden, in serialul de succes „Al 7-lea cer”, filmat intre anii 1997-2006. Sitcomul spunea povestea lui Eric și-a soției lui, Annie, care faceau fața cu greu unei familii numeroase. Barry Watson, pe vremea cand il juca pe Matt Camden Ei bine, azi, la mai…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua cu jucatoarea Kaia Kanepi din Estonia, locul 33 WTA, in primul tur al US Open, ultimul grand slam al anului.Kanepi, 33 de ani, a mai jucat o data cu Halep, in 2014, in optimi, in Qatar, cand romanca s-a impus cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (6), scrie news.ro.…

- Tolgahan Sayisman și Hande Ercel, actorii care ii interpreteaza pe protagoniștii Kenan și Hazal in serialul de la Happy Channel – “Perla neagra”, au in comun o pasiune care i-a propulsat rapid in lumea artistica a Turciei și i-a ajutat sa cunoasca ulterior celebritatea și in alte locuri ale lumii. Cei…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6554 lei/euro, in scadere cu 0,12% fata de nivelul atins vineri. Totodata, pretul aurului a atins cel mai scazut nivel din 5 februarie pana in prezent, transmite News.ro . Luni, euro a scazut la 4,6610 lei. Dolarul american,…

- Bianca Dragușanu și Tristan Tate formeaza un cuplu ce se afla in prezent in centrul ateniei. In weekend, Bianca Dragușanu și Tristan Tate au mers la mare. S-au distrat impreuna. Au mers și in cluburi, in Mamaia. Cei doi au fost insoțiți și de Razvan Botezatu, care a facut unele dezvaluiri…