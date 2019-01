Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat ca in ultimele 24 de ore, in Bucuresti s-au produs 11 accidente rutiere, soldate cu doua persoane ranite grav si 11 persoane ranite usor. Capitala este sub avertizare cod galben de ploi si lapovita pana vineri, la ora 14.00. Politistii…

- In ultimele 24 de ore, in București s-au produs 11 accidente rutiere, soldate cu doua persoane ranite grav și 11 persoane ranite ușor, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.Reprezentanții ISUBIF au anunțat ca au acționat pentru indepartarea a 20 de copaci cazuți pe carosabil și pe opt autoturisme,…

- Primul accident a avut loc in sectorul 6 pe strada Valea Oltului. Un sofer nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a derapat si s-a izbit violent de un stalp de iluminat. O femeie care se afla pe trecerea de pietonia scapat ca prin minune. In urma impactului, soferul a fost ranit usor si…

- Intrucat in perioada urmatoare sunt anunțate condiții meteo specifice perioadei de iarna, Inspectoratul de Poliție Județean Argeș recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent condițiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte…

- Un accident rutier a avut loc, luni, in Sectorul 5 al Capitalei, o femeie fiind lovita mortal.Conducatorul unui autocamion care se deplasa pe Prelungirea Ferentari, sens catre Calea Rahovei, la intersectia cu str. Erou Toma Constantin a surprins si accidentat o femeie de aproximativ 40 ani.…

- Accidentul a avut loc pe DN 21, in apropiere de Slobozia. Pe fondul nepastrarii distantei, un autotren a lovit cinci autoturisme, care se deplasau in coloana, in spatele altui autovehicul cu defectiuni tehnice. In urma impactului, patru persoane au fost transportate la spital. Din cauza accidentului,…

- Romania risca amenzi de pana la 400 de mii de euro pe zi din cauza poluarii din Capitala, bani care, potrivit unor ONG-uri de mediu, ar putea fi platiti de bucuresteni. Romania a fost chemata deja la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

- Traficul rutier va fi restrictionat pe Splaiul Unirii din Capitala sambata, avand in vedere desfasurarea concursului de ciclism "Bucuresti MTB Race". Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, pentru buna desfasurare a evenimentului, vor fi restrictii intre orele 7,00 - 18,00 pe Splaiul Unirii,…