Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de carte “Cu copiii la povești” are placerea de a va invita la “Targul de povești pentru copii”, ediția a II-a. Dupa succesul impresionant al primei Ediții de Targ de carte pentru cei mici, ne dorim sa ducem povestea mai departe, aducand impreuna intr-un cadru organizat edituri ce publica adevarate…

- Administratorii contului de facebook Arheologie MNU Alba Iulia (Muzeul Național al Unirii) au distribuit povestea extraordinara a unui om de știința nascut in 1887 in oraș, despre care majoritatea dintre noi nu știm aproape nimic. Alexandru Borza este intemeietorul geobotanicii in Romania. El s-a nascut…

- Ziarul Unirea Arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, prezenți la Targu Ocna, in județul Bacau. Acțiune de descoperire, recuperare și identificare a ramașițelor foștilor deținuți politici Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a inceput…

- Incepand de vineri, 6 septembrie 2019, pana duminica, 8 septembrie, iubitorii muzicii folk sunt așteptați pe Platoul din fața Consiliului Județean Teleorman sa petreaca seri de inceput de toamna cu muzica și poezie. Recitalurile soliștilor folk veniți din toata țara la Alexandria vor incepe in fiecare…

- In fiecare an, Iasul devine polul agriculturii din Regiunea de Nord - Est prin organizarea celui mai mare eveniment agrar - Targul pentru Fermieri AGRALIM. Evenimentul se va desfasura in perioada 19 - 22 septembrie, la Centrul Expozitional Transagropolis, intrarea in Letcani, DE583 si promite un regal…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Zilele Orașului Teiuș 2019, Editia a XIII-a. Parada portului popular, spectacole folclorice și focuri de artificii in ultima zi de festivitați Teiușenii au sarbatorit weekend-ul acesta editia a XIII-a a zilelor orașului. In ultima zi de festivitați a fost organizat un Te Deum…

- Peste 60 de apicultori din tara si de peste hotare, care vor pune la dispozitia publicului diverse sortimente de miere, accesorii apicole si produse cosmetice bio, se reunesc in luna septembrie la targul apicol Apiardeal, din Sighisoara.

- O intreaga serie de spectacole de papuși distractive, pentru intreaga familie sunt incluse in programul celei de a 18-a ediții a Zilelor Partium. Va prezentam cateva detalii despre acestea. Numeroase spectacole ii așteapta pe cei mici și cei mari deopotriva in cadrul celei de a 18-a ediții a Zilelor…