Stiri pe aceeasi tema

- Zdob si Zdub, Gandul Matei, Alex Calancea band & Guz, Cuibul si Siaj vor urca pe scena pe 24 martie, la editia de Centenar a concertului #dinBasarabia, la Arenele Romane din Bucuresti. Evenimentul este organizat de Centrul pentru Integrare si Dezvoltare Prut, sustinut de Institutul Cultural…

- Reactie controversata a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni fata de demersul Parlamentului de a reglementa clar formele de sprijin acordat de statul roman comunitatilor romanesti din vetrele istorice.

- In perioada 9-11 martie 2018, o delegație a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), condusa de Victor Ionescu, subsecretar de stat, a efectuat o vizita de lucru in Regatul Spaniei. Agenda delegației a cuprins intrevederi cu reprezentanți ai mediului asociativ romanesc din…

- ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania si relatiile reciproce de buna convietuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre. De aceea, adresez concetatenilor maghiari un salut cordial si ii felicit la implinirea…

- Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii privind Stadionul ‘Steaua’ si Stadionul National de Rugby ‘Arcul de Triumf’ . Anunțul a fost facut in ședința de Guvern de catre premierul Viorica…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, va efectua vineri si sambata o vizita de lucru in Ucraina, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii…

- Avand in vedere interesul deosebit pe care Guvernul Romaniei il acorda comunitatilor istorice in vederea sustinerii drepturilor etnicilor romani din vecinatatea tarii, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. In acest context,…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- In data de 22 februarie, o delegație a Congresului Romanilor din Serbia, care include mai multe asociații romanești, a efectuat o vizita de lucru la sediul Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni (IEH), instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.…

- "Ati vazut probabil acest val de declaratii de unire cu Romania din partea comunelor din Republica Moldova. Astazi avem o noua declaratie, am ajuns la 39", a afirmat Codreanu, la dezbaterea intitulata "Basarabia si Timocul".Primarii, prezenti la dezbatere, au explicat cum au ajuns la declaratia…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) isi exprima regretul fata de incidentele violente din Ragusa in care sunt implicati membri ai comunitatii romanesti din teritoriu si anunta ca, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, a initiat demersurile necesare sprijinirii acestora. "Apararea…

- Pentru deputatul PSD, Claudia Gilia, Diaspora si etnicii romani din afara granitelor au fost o preocupare continua de cand a fost desemnata sa faca parte din Comisia parlamentara pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii.Saptamana trecuta a avut loc o dezbatere cu foarte multe rezultate…

- In Parlament se intampla lucruri bune pentru romanii din afara frontierelor. Saptamana aceasta am avut o dezbatere cu foarte multe rezultate alaturi de conducerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Diaspora și etnicii romani din afara granițelor au fost o preocupare continua de cand am fost…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Alexandru…

- Sala Filarmonicii Regionale de Stat din Cernauți a devenit neincapatoare pentru sutele de romani din regiune care au venit sa se bucure de muzica tradiționala romaneasca. Pe scena au urcat artiști renumiți din Țara, dar și din Bucovina. Elena Merișoreanu, Gabriel Dorobanțu, Adriana Trandafir,…

- Pe data de 27 ianuarie, Mizilul a devenit capitala culturala a epigramiștilor și autorilor de poezie. Toate drumurile romanilor talentați din Țara, din Republica Moldova, comunitațile istorice și diaspora s-au intersectat la Mizil in cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie…

- Guvernul Romaniei si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni fac un pas important in ceea ce privește educația elevilor de etnie romana din Ucraina.MRP va acorda intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in valoare de 200 de lei lunar. Bursele sunt acordate pentru elevii…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Deputata PSD, Natalia Intotero, propusa ministru pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Dancila, s-a nascut in 14 ianuarie 1976, la Brad, judetul Hunedoara, si este casatorita. Ea si-a facut debutul in politica in 2009, cand a detinut functia de secretar de stat la MAE, ocupand ulterior acelasi…

- "Aplicarea politicilor destinate romanilor de pretutindeni se va face in noul cadru legislativ oferit de actualizarea, in 2017, a legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- Natalia-Elena Intotero, noul ministru propus la Relația cu romanii de Pretutindeni, este deputat PSD, presedinta Organizatiei Judetene a Femeilor Social Democrate Hunedoara. De profesie este profesoara. In perioada mai 2012-decembrie 2012 a fost secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni,…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) lanseaza Ghidul Beneficiarului 2018, in conformitate cu modificarile aduse, la propunerea instituției, cadrului legislativ care reglementeaza modalitațile de sprijinire a romanilor din afara granițelor, precum și luand in considerare sugestiile primite…

- Noul ghid de finanțare MRP: simplu și eficientUnul dintre obiectivele majore ale Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni este pastrarea si afirmarea identitații etnice, culturale, lingvistice și religioase a romanilor aflați in afara granițelor.Astfel, MRP…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar ca aceasta societate are nevoie de un stat care trebuie…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni transmite ca Ghidul de finantare 2018 simplifica procesul de acordare a finantarilor nerambursabile si amplifica gradul de accesibilitate la resursele financiare oferite de Guvernul Romaniei in beneficiul comunitatilor romanesti din afara granitelor.…

- Strategia Naționala pentru Romanii de Pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020Dupa 1990, relatiile Romaniei cu romanii din afara granitelor au cunoscut o evolutie semnificativa, eforturile identitare ale acestora beneficiind de sustinerea si sprijinul constant al autoritatilor…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis redacției STIRIPESURSE.RO."In…

- Autoritatile de la Bucuresti in sprijinul comunitatii de romani din Pedrera O delegatie a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni se deplaseaza de urgenta în Sevillia, în Spania, pentru a fi sprijini comunitatea de români din teritoriu, în urma incidentului…

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara nu este de acord cu ideea comasarii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe si sustine ca acest portofoliu a aparut dupa numeroase solicitari ale societatii civile din Romania si Republica Moldova. …

- Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și Compania Naționala Aeroporturi București marcheaza Ziua Culturii Naționale printr-un spectacol organizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din București…

- In toamna, echipa Romanii au talent a cautat cei mai talentati romani din intreaga lume. Caravana sezonului opt al celui mai tare show de divertisment a oprit in Bucuresti, Cluj si Chisinau si, pentru prima oara in istoria emisiunii, preselectiile au avut loc si in Spania. Mii de romani care au ramas…

- Emergența pe piața a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni a starnit atat valuri de incurajare și suport fața de noua administrație guvernamentala, dar și neincredere, avand in vedere personalul restras al noii instituții și aria foarte larga de activitate. Nu puține au fost vocile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 28 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii…

- Initiativele derulate de Guvern pentru a sprijini predarea in limba romana in scolile romanesti din afara granitelor au fost pe agenda discutiilor purtate, miercuri, de ministrul pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastirnac, cu o delegatie a etnicilor romani din Ucraina, aflata in vizita la…