- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca pana la finalul lunii septembrie, aproximativ 100.000 de persoane vor avea pensiile recalculate, fiind vorba despre cei care s-au retras din munca in baza unor legi speciale. Pana la acest moment, peste 40.000 de pensii sunt deja recalculate.„Sunt…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat sambata seara ca, pentru a veni in sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces și pentru buna informare a acestora, ministerul sau va trimite fiecaruia acasa cate o scrisoare in care va fi informat in legatura cu situația recalculata a pensiei sale.”Acum…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a prezentant, vineri, care vor fi cresterile de pensii pentru cei care au facut parte din grupele I si II de munca. Potrivit ministrului, sunt cresteri si de 43% de la 1 aprilie pentru cei care au lucrat, de exemplu, in sector de minerit.

- Circa 35.000 de decizii de recalculare au fost deja trimise acasa pentru pensionarii care au lucrat in grupa I si grupa a II-a de munca si nu li s-a calculat stadiul suplimentar in momentul iesirii la pensie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat vineri ca 30.000 dintre aceștia vor primi banii prin…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, vineri, la Palatul Victoria, ca pana de Paști vor fi platite primele pensii recalculate pentru grupa a I-a și a II-a de munca.Ministrul a spus ca din cei 100.000 de pensionari care vor primi pensii majorate, au fost emise deja 35.000 de decizii, urmand…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca plata pensiilor pe luna aprilie se va face incepand de luni si ca zeci de mii de pensionari vor primi pensiile recalculate. „Incepand de luni facem plata aferenta lunii aprilie, pana pe 15 aprilie toti pensionarii vor avea banii acasa, indiferent de forma…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit miercuri seara despre pensii și despre sumele pe care ministerul trebuie sa le plateasca pentru Pilonul II de pensii, acestea urmand sa creasca in 2019.

- Anul 2019 va fi primul an cand sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci va fi pe excedent, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Marius Budai. "Am o veste foarte bună. Acest an (...) va fi primul an când sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci vom fi chiar…