- Peste 500.000 de britanici anti-Brexit, potrivit organizatorilor, s-au adunat sambata in centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Press Association.

- Manifestantii vor marsalui in centrul capitalei catre parlament, la apelul People's Vote, o miscare militanta pentru un "vot popular". Chiar si cainii vor fi bineveniti. La ultima demonstratie de acest gen din iunie, aproximativ 100.000 de persoane s-au adunat si organizatorii spera sa depaseasca…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni pe 17 octombrie pentru a discuta un posibil acord de Brexit cu Marea Britanie, a anuntat ieri Consiliul European. Oficiali si diplomati europeni si-au exprimat speranta ca vor reusi sa cada de acord asupra unui tratat final de retragere, propus Londrei, pe care…

- Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit sunt "in impas", afirma premierul britanic, Theresa May, dupa ce liderii europeni au respins planul Londrei privind viitoarele relatii bilaterale.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, cere organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, adaugand ca demersul sau este sustinut de miscarea „People’s Vote“.

- Sadiq Khan, primarul Londrei, cere organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, adaugand ca demersul sau este sustinut de ceea ce este cunoscut drept „People’s Vote” (votul poporului, n.r.).

- Foarte rapid, ele s-au dovedit extrem de populare in randul londonezilor, care - in contextul verii toride si al masurilor de reducere a numarului sticlelor de plastic - saluta aceasta initiativa. Fantanile publice erau ceva obisnuit in Londra in perioada reginei Victoria insa intre timp au…

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, a avertizat intr-un interviu acordat Bloomberg ca goana "imorala" dupa protectionism va costa locurile de munca si cresterea economica si exista indicii preliminare ca extinderea barierelor comerciale ar putea afecta economia globala. "Putem…