- Pompierii intervin la aceasta ora pentru a stinge un incendiu puternic care a izbucnit in comuna Chiajna, la mansarda a doua blocuri lipite. La fața locului au fost trimise 20 de autospeciale de stingere și 5 autoscari. De asemenea, este realizat și un dispozitiv pentru protecția unui bloc invecinat.…

- O persoana a fost ranita in urma unui incendiu izbucnit sambata dimineata intr-un hipermarket din orasul Sankt Petersburg, care a provocat prabusirea unei parti a acoperisului centrului comercial, au anuntat autoritatile ruse, potrivit agentiei de stiri Tass, scrie Mediafax. Serviciile ...

- Un numar de 20 de persoane sunt blocate la etajele superioare ale unui bloc cu zece etaje din Cluj-Napoca, unde, joi, a izbucnit un incendiu. Alți 11 oameni au fost evacuați de pompieri și șase au ieșit singuri, scrie Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența…

- A fost alerta in zona unui hotel situat in statiunea Eforie Nord. Pompierii constanteni au fost chemati de urgenta pentru a stinge un incendiu izbucnit in incinta complexului. Se pare ca incendiul ar fi pornit din zona saunei aflate in incinta unitatii hoteliere respective, iar din cate au anuntat televiziunile…

- 60 de oameni au fost evacuati dintr-un bloc din Petrila, judetul Hunedoara, in care a izbucnit un incendiu. Sase persoane au ajuns la spital, din cauza intoxicatiei cu fum, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproape 4.000 de oameni, printre care numeroși copii, au fost evacuați și patru persoane au fost internate in nordul Crimeii, dupa o poluare industriala trecuta sub tacere mai multe zile de autoritațile locale ale acestei peninsule ucrainene anexata de Rusia, scrie AFP.

- Un aeroport important din vestul Japoniei a fost inchis, mii de oameni fiind evacuați, in timpului taifunului Jebi. Vezi galeria foto + 7 + 7 Aeroportul Kansai, aflat pe o insula artificiala in mijlocul marii, este un hub imporntat de transport aerian pentru orașele Osaka, Kobe și Kyoto. Acesta a fost…

- Cel puțin zece persoane au murit și alți cel puțin un milion au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele in vestul Japoniei in urma ploilor torențiale și inundațiilor provocate de taifunul Jebi, au...