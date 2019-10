10.000 de euro pentru amenajarea secţiilor de votare din Ploieşti, la prezidenţiale V. S. Pentru amenajarea tuturor celor 157 de secții de votare din municipiul Ploiești, ce vor fi deschise alegatorilor in luna noiembrie, la cele doua tururi de scrutin organizate in vederea alegerii Președintelui Romaniei, la Ploiești este disponibila suma de 42.000 de lei fara TVA, adica aproximativ 10.000 de euro cu TVA. Astfel, contractul ce va fi semnat de Primaria Ploiești va fi valabil inca din 4 noiembrie și pana la finalul aceleiași luni, astfel incat prestatorul serviciilor va trebui sa aiba grija de tot ce inseamna transportul, montarea/demontarea cabinelor de votare, de urnele de vot,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

