Pentagonul a informat intr-un comunicat ca a primit o cerere pentru autorizarea a 1.000 de membri ai Garzii Nationale din Texas care sa ajute agentii insarcinati cu supravegherea frontierelor (Customs and Border Protection, CBP), debordati de numarul de refugiati care intra ilegal in SUA dinspre Mexic, in sud.



Membrii Garzii Nationale ar ajuta la gestionarea centrelor pentru migranti adulti doar in orasele Donna, in estul frontierei cu Mexicul, si Tornillo, la mijlocul frontierei. De asemenea, ei vor oferi ajutor la diferite puncte de intrare in tara si pe aeroporturile din El Paso…