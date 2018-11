Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie, Romania a avut o inflatie de 4,7%, cea mai mare din UE, in timp ce media UE era de 2,1%, potrivit datelor Eurostat. Dupa Estonia si Romania, cele mai mari rate ale inflatiei le-au inregistrat Ungaria (3,9%), Bulgaria (3,6%), Letonia si Belgia (cate 3,2%). De cealalta…

- Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu inseamna ca autoritațile planifica sa ofere strainilor dreptul de a cumpara terenuri. Declarația a fost facuta de catre ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, ca o precizare la informațiile…

- Un nou Program de dezvoltare a horticulturii in țara noastra a fi lansat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului Conceptul Programului va fi elaborat pana la finele anului curent, cu suportul partenerilor de dezvoltare și al unui grup de experți in domeniu,

- Ce faci cand vrei sa-ți cumperi o mașina second hand și ai gasit autoturismul visat la preț de Blackfriday? Iți spunem noi: Te uiți pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Autovehicule furate. Inca un sfat simplu și util: Inainte de a da banii, verifica daca seria de caroserie (VIN pentru cei mai familiarizați…

- Romanii care și-au cumparat in ultimii ani mașini la mana a doua de la samsari, pot avea ghinionul sa fie chemați la ANAF pentru explicații ori sa piarda avansul dat. Asta daca le-au luat de la cei care au fraudat statul de TVA. Inspectorii Antifrauda avertizeaza ca metoda este des folosita si au inceput…

- Recomandarile oamenilor legii vin dupa ce, pe parcursul a trei zile, Poliția Romana a desfașurat, in cooperare cu autoritațile din statele membre ale Uniunii Europene, investigații pentru combaterea furturilor de autovehicule și traficarea acestora. Astfel, au fost gasite 32 de vehicule urmarite national…

- Premierul Pavel Filip va cere suspendarea președintelui Igor Dodon la Curtea Constituționala. Asta dupa ce Dodon a refuzat candidaturile de miniștri propuse de PDM. Premierul este de parere ca prin acest pas, președintele încalca, din nou, Constituția. “Refuzul președintelui…

- ♦ DAAS, unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente pentru hoteluri, restaurante si magazine alimentare, si-a bugetat ca pietele externe sa-i aduca 10-12% din business in acest an. ♦ Compania are contracte pe piata din Germania, unde echipeaza magazine ale grupului Transgourmet…