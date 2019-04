Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez, prezent si in Romania, planuieste sa elimine 1.600 de locuri de munca la nivel mondial. Masura, care vizeaza mai ales diviziile de corporate si investment banking, se vrea o incercare de a creste profitabilitatea dupa performantele slabe de anul trecut. Societe Generale a anuntat ca…

- Grupul german Volkswagen AG a anuntat ca isi va reduce forta de munca, iar banii economisiti vor sustine proiectele de dezvoltare a productiei de vehicule electrice. Economiile realizate prin diminuarea cu 5.000 pana la 7.000 de locuri de munca se vor ridica la 5,9 miliarde de euro anual si ar urma…

- Potrivit AJOFM Alba, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 796 de locuri de munca vacante. Marea Britanie ofera 175 locuri de munca (10 infirmieri, 100 lucratori agricultura, 50 ingrijitori persoane la domiciliu, 15 farmaciști). De asemenea, in Spania…

- Peste 950 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, Portugalia si Olanda. Angajatorii din aceste state cauta in special muncitori in agricultura, inclusiv la cules de zmeura.

- Reprezentantii Ministerului Energiei si cei ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au anunțat, luni, la Tg-Jiu ca au fost deblocate negocierile cu China Huadian Engineering, compania chineza cu care statul roman a incheiat, in urma cu șapte ani, un memorandum de ințelegere pentru realizarea…

- Acordul de parteneriat economic dintre Uniunea Europeana si Japonia care a intrat, vineri, in vigoare, este cel mai mare acord comercial bilateral negociat vreodata, considera comisarul european pentru comert, Cecilia Malmstrom. Potrivit acesteia, parterneriatul este o reuşită remarcabilă…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1790 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 1.004 locuri de munca:800 muncitor necalificat in agricultura – cules capșuni, 200 agricultor,4 tehnician; Portugalia – 200 locuri de munca:200 muncitor necalificat…

- Nu mai puțin de 33 de milioane de euro au fost investiți in anul 2018 in domeniul agricol, iar acest program a fost accesat in randul fermierilor, deoarece numarul lor a crescut cu peste 7.600 fața de anul 2017. Dintr-un total de 16.000 de fermieri care au accesat fonduri, 64% dintre cei care au accesat…