- * Locuitorii Capitalei vor circula in cel mult doi ani cu 100 de tramvaie moderne si 100 de autobuze electrice, la care se vor adauga alte 230 de tramvaie si autobuze hibrid, a declarat, miercuri, Aura Raducu, director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general CNAIR au verificat duminica stadiul lucrarilor de reparatie a partii carosabile pe podul de peste raul Arges, de la km 36 al autostrazii A1 Bucuresti – Pitesti. Lucrarile la podul peste Arges, de la km 36 al A1, trebuie finalizate…

- Șoferii de autobuz și vatmanii din Galați sunt, vineri, timp de doua ore, intre 12.00 și 14.00, in greva de avertisment. Angajații sunt nemulțumiți de salariile mici și de lipsa investițiilor in societatea de transport. Aproape o suta de autobuze, troleibuze și tramvaie stau la capetele de linie,…

- Oamenii de paza și controlorii au gasit intr-o singura zi in mijloacele de transport in comun din Timișoara 17 persoane care consumau substante urat mirositoare și cerșetori. In timpul controalelor din 13 martie au fost identificate 17 persoane fara bilet sau abonament, care au deranjat publicul calator.…