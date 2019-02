Stiri pe aceeasi tema

- Carabinierii italieni au evacuat azi cladirea unei foste clinici din Florența, care fusese ocupata de peste 100 de romani care traiau acolo. Clinica "Il Pergolino", de pe via Pergolino, din Florența, este una dintre cladirile pe care autoritațile locale au decis sa le salveze. Aceasta este a 47-a cladire…

- Adriana Bahmuteanu continua acuzațiile la adresa fostului soț. Fosta prezentatoare tv a fost invitata la "XNS", unde a dezvaluit ca Silviu Prigoana a fost tratat, in urma cu doi ani, intr-o clinica de psihiatrie. "In urma cu cateva emisiuni spunea ca el nu are nicio boala si ca eu sunt nebuna. Actele…

- Carabinierii din Piacenza, Italia, au avut un șoc cand au oprit o mașina Toyota, care mergea haotic pe strazi. Ei au somat șoferul sa traga pe dreapta, iar șoferul a facut asta. Fiind beat...

- Andreea Marin este atat de hotarata sa aiba mai multa grija de ea și sa aiba o forma fizica de excepție incat a mers din nou in acest weekend la o clinica de detoxifiere. Fosta zana a Surpizelor face eforturi pentru a se simți cat mai bine din punct de vedere fizic. Dupa ce chiar la inceputul acestui…

- Doi romani stabiliți in Italia au avut mari probleme cu oamenii legii in preajma sarbatorilor, fiindca nu și-au stapanit nervii și și-au batut consoartele. Pe 26 decembrie, un barbat in varsta de 30 de ani a fost ridicat de polițiști din apartamentul din Verona in care locuia, fiindca și-a batut soția,…

- Un roman stabilit in orașul italian Filetto și-a rapit fosta soție de care divorțase pentru a o opri sa nu se duca la un alt barbat. Orbit de gelozie, omul și-a sechestrat fosta nevasta pe care a snopit-o in bataie și a amenințat-o cu moartea, in speranța ca se va intoarce la el. Carabinierii din orașul…

- Rezidenții straini in Italia nu mai pot circula decat 60 de zile cu autoturisme inmatriculate intr-un alt stat membru, dupa modificarea Codului rutier din aceasta țara. Masura afecteaza un numar mare de romani care circula cu autovehicule inregistrate in țara lor natala. Mai mulți romani au avut deja…