- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca deja au fost transmise pensionarilor 35.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca, urmand ca pana in sarbatorile de Paste, in jur de 30.000 dintre acestea sa fie si puse in plata. "Pensiile persoanelor…

- Pensiile lunii aprilie, platite pana pe data de 15. Unele pensii vor creste spectaculos, asigura ministrul Muncii. Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de luni, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, duminica,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit despre noua Lege a pensiilor și despre ce conține aceasta, astfel incat pensionarii sa știe la ce sa se aștepte de la actul normativ. Ministrul a spus ca, momentan, s-a format un grup de lucru pentru recalcularea pensiilor. Noua Lege a pensiilor va intra la plata…

- "Vreau sa-i asigur pe toti pensionarii, pe toti salariatii, toti care asteapta din partea statului un sprijin: platile la zi la pensii si salarii toate se vor face fara niciun fel de sincopa, pentru ca noi asta am facut an de an, ne-am tinut de promisiune. Cu toate ca sunt aceste voci care incearca…