100 de medici vor primi bani de la Primaria Bucuresti ca sa mearga la cursuri in Europa, SUA sau Israel

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Bucuresti cu varsta de pana la 18 ani ar putea calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale STB (fosta RATB), potrivit unui proiect al Primariei Capitalei ce va fi discutat miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). "Se acorda gratuitate…

- IKEA le recomanda tuturor clientilor care au achizitionat masa extensibila GLIVARP alba mata sa inceteze utilizarea produsului si sa o returneze in magazin, pentru a primi inapoi suma integrala platita. "IKEA a primit sesizari din partea clientilor cu privire la piesa de extensie a mesei GLIVARP,…

- Sase perchezitii au loc joi dimineata in Capitala, intr-un dosar privind fals in declaratii in legatura cu obtinerea de carti de identitate romanesti, in schimbul unor sume cuprinse intre 150 si 200 de euro. Conform politistilor, 15.000 de persoane figureaza cu domiciliul la trei adrese din…

- Angajatii Metrorex se pregatesc sa intre in greva de avertisment joi, pe 15 noiembrie, a anuntat liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM), Ion Radoi. Potrivit informatiilor oferite de liderul sindical Ion Radoi pentru Ziare.com, angajatii au deschis conflictul de munca si au parcurs…

- Doar in prima jumatate a acestui an, pensiile speciale au costat bugetul de stat 3,86 miliarde de lei, cu 19% mai mult fata de aceeasi perioada din 2017. Peste 148.000 de oameni au primit, in luna iunie, pensie speciala, potrivit Economica.net, care are datele de la Casa Nationala de Pensii.…

- Cu o medie de 308 dosare solutionate lunar, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va avea nevoie de inca noua ani si jumatate pana la solutionarea tuturor celor 63.107 dosare de restituire inregistrate pana in prezent, arata un comunicat al Asociatiei pentru Proprietate Privata.…

- O noua rectificare bugetara va avea loc undeva in luna noiembrie, pentru ca numai pana la finalul acestei luni ai voie sa faci a doua rectificare, a anuntat, marti, la TVR1, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, adaugand ca si proiectul de buget pentru anul 2019 trebuie aprobat tot pana in noiembrie.…

- Primaria Capitalei va investi peste 52 de milioane de lei in lucrari de reabilitare si consolidare a Podului Grant, a decis, miercuri, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. "Toti au observat ca Podul Grant se afla…