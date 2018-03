Stiri pe aceeasi tema

- Din nou accident pe DN 66, intre Targu Jiu și Turceni. O mașina in care se aflau doua persoane, soț și soție, a intrat duminica intr-un cap de pod, la Sardanești, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Femeia, de 24 de...

- Un incendiu violent a izbucnit, joi dupa-amiaza, in curtea unei firme de pe strada Ion Vidu, la numarul 26. Alerta a fost data prin apel la numarul unic 112, in jurul orei 14. Un rezervor cu pacura a luat foc, iar cand au ajuns pompierii acolo, flacarile ardeau violent. "Flacarile se…

- Teodorovici, despre drepturile de autor: Angajatorul va plati contribuțiile iar cei care sunt și salariați vor fi scutiți de plata CAS și CASS, a anunțat ministrul Finanțelor publice, joi, la Palatul Victoria, dupa ce Executivul a adoptat Ordonanța care introduce Declarația unica. De asemenea, vor avea…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in al patrulea trimestru din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de perioada anterioara. Raportul fata de numarul de salariati era de 9 la 10, potrivit datelor publicate miercuri de Institutului National de Statistica…

- Un baiat de 13 ani din Turceni a fost pus sub supraveghere specializata, decizia fiind luata de Tribunalul Gorj, la cererea Protectiei Copilului. Masura a fost necesara dupa ce minorul a intrat in locuinta unor batrani, de unde a furat o...

- Un fost salariat al Complexului Energetic Oltenia a castigat pe 1 martie 2018, la Tribunalul Gorj, un proces prin care obliga compania la plata a inca trei salarii compensatorii, pe langa cele trei primite deja. Dumitru Hantea a fos...

- Cei zece mineri care au intrat astazi in greva foamei la Targu Jiu, in fata sediului Complexului Energetic Oltenia, au renuntat la protest. Minerii lucreaza in cadrul Carierei Rosiuta si sunt nemultumiti de salariile mici. Ortacii ar fi ajuns la o ...

- Zeci de angajați ai Complexului Energetic Oltenia s-au mobilizat astazi, pentru a ajuta victimele accidentului rutier de la Draguțești, in care un tanar și-a pierdut viața. Reprezentanți ai CEO au venit in aceasta dimineața la sediul centrului de transfuzii, pentru a face o fapta buna. Barbatul implicat…

- Sentinta definitiva a Curtii de Apel Craiova data marti in dosarul in care o firma din Turceni si patronul sau au primit deja condamnari anul trecut in toamna la Targu Jiu intr-un dosar ce vizeaza moartea unui muncitor....

- Procesul pe care Fondul Proprietatea, actionar privat al Complexului Energetic Oltenia, l-a intentat unor fosti directori din perioada in care manager era Laurentiu Ciurel a primit marti un prim raspuns din partea instantelor de judecata. Anul...

- Dian Popescu, presedintele ALDE Gorj si fost consilier in Ministerul Energiei, spune ca nu este cazul sa ne ingrijoram cu privire la viitorul Complexului Energetic Oltenia. Dian Popescu a spus intr-un interviu la Radio Infinit ca ni...

- Primele discutii purtate de reprezentantii Complexului Energetic Oltenia si ai Ministerului Energiei la Bruxelles, pentru obtinerea unei derogari de patru ani in vederea conformarii la noile norme de mediu, au fost un semiesec. Asta a spus sena...

- Polițiști din orașul Turceni, Gorj, au sancționat luni patru administratori de drumuri, care nu au acționat corespunzator pentru asigurarea starii de viabilitate a parții carosabile, cu amenzi in valoare de 58.000 de lei. Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fi...

- In urma atentionarii meteorologice cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca Galati a demarat o serie de verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia pentru protectia persoanelor incadrate in munca, conform O.U.G. nr. 99/2000.

- Arctic, cel mai mare jucator de pe piata locala de electrocasnice, detine in Romania o fabrica la Gaesti, judetul Dambovita si construieste in prezent o noua unitate de productie la Ulmi, in acelasi judet. In noua fabrica unde se vor produce masini de spalat se vor angaja pana in 2024 aproape 500 de…

- Minerii si energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o majorare cu putin peste 100 de lei in fiecare luna. Cel putin acestea sunt ultimele date negociate de sindicate si administratia producatorului de energie. Ch...

- Proiectul legislativ privind modificarea Codului silvic a primit aviz favorabil din partea Comisiei de agricultura, silvicultura și dezvoltare rurala, cu 8 voturi „pentru” și unul „impotriva” (USR). Proiectul a fost susținut de catre senatorii Florin Carciumaru (PSD) și Scarlat Iriza…

- Circa opt mii din cei 13.300 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia vor beneficia din februarie de clase de salarizare in plus. Listele intocmite de subunitați sunt analizate in aceste zile și vor fi aprobate miercuri i...

- Lovitura neasteptata pentru bugetul Complexului Energetic Oltenia! Compania trebuie sa achite peste 800 de milioane de lei in cursul acestui an, cheltuiala enorma pe care trebuie s-o aiba ca sa se conformeze cerintelor europene. Pretul unui certificat de CO2 a ajuns la peste 10 euro.…

- Fondul Proprietatea s-a aratat miercuri ingrijorat de situatia in care se afla Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, despre care Greg Konieczny, manager al Fondului Proprietatea, spune ca este la un pas de faliment, potrivit News.ro. ”Dintre…

- Acționarii CE Oltenia vor aproba, la jumatatea lunii martie, Planul de restructurare, reorganizare și eficientizare a companiei, revizuit, avand in vedere ca aspectele avute in vedere la fundamentarea acestuia nu mai sunt in concordanta cu schimbarile petrecute in anul 2017 in sectorul energetic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice care au peste 50 de salariati sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. „Am cerut in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea Legii privind combaterea violentei in familie sa fie urgentata…

- Angajatorii cu peste 50 de salariati, obligati sa aiba un expert in egalitate de sanse Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in…

- Doi barbați din Turceni sunt cercetați pentru braconaj piscicol, in urma unui banal control in trafic. Mașina condusa de unul dintre ei a fost trasa pe dreapta de polițiști, marți. In autoutilitara aveau 15 kilograme de caras, pentru care nu au avut documente de proveniența. „Polițiștii au…

- Peste 800 din cei 13.300 de salariati ai Complexului Energetic Oltenia nu sunt sindicalizati si nu au reprezentant la negocierea noului Contract Colectiv de Munca. Manu Tomescu, lider sindical la Energia Rovinari, intelege nemultumirea unor sa...

- In perioada 29.01.2018–04.02.2018, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari tematice și fizice in sectorul alimentar și al sanatatii animalelor, in unitati supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor situate pe raza teritoriala…

- Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, susține ca pentru mai bine de 2 milioane de angajați din mediul privat nu au fost inca inregistrate acte adiționale privind majorarea salariilor brute astfel incat sa fie inclusa trecerea contribuțiilor sociale de la

- Eugen Iovan, presedintele Sindicatului Energia Turceni, crede ca peste 90% dintre angajatii termocentralelor vor beneficia de armonizarea salariilor in aceasta luna. Iovan spune ca negocierea va fi incheiata in cateva zile, ia...

- Numarul de salariati din judetul Gorj a scazut cu 1,7% in noiembrie 2017 comparativ cu aceeasi luna a anului 2016, potrivit datelor furnizate de Direcția Județeana de Statistica Gorj. Astfel, numarul de salariati la sfarsitul lunii noiembrie 2017 a fost de 72.427 de persoane, mentinandu-se la nivelul…

- Cele mai multe sporuri pe care le au cei 13.300 de salariati ai Complexului Energetic Oltenia vor fi introduse in salariile de baza. Sorin Olaru, director de Resurse Umane la CE Oltenia, a spus ca sindicatele agreeaza aceasta propunere. „...

- Conducerile EMC-urilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor semna protocoale in baza carora vor fi majorate salariile angajatilor din zona miniera. Astfel, la EMC Jilt, protocolul a fost semnat de patru organizatii sindicale si conducerea exploatarii miniere. Este vorba despre…

- Liderii sindicali din Complexul Energetic Oltenia cer sa se intalneasca cu noul ministru al Energiei, Anton Anton, pentru a vedea ce viziune are legat de producatorul de energie pe baza de carbune. Eugen Iovan nu știe, deocamdata, ce fel de om este noul șef de la energie. Președintele…

- In jur de 500 de siderurgistii protesteaza, luni, 22 ianuarie, in fata sediului administrativ al combinatului siderurgic ArcelorMittal Galati. Oamenii solicita majorarea lefurile la nivelul siderugieii europene si semnarea urgenta a noului contract colectiv de munca.

- In jur de 500 de siderurgistii protesteaza, luni, 22 ianuarie, in fata sediului administrativ al combinatului siderurgic ArcelorMittal Galati. Oamenii solicita majorarea lefurile la nivelul siderugieii europene si semnarea urgenta a noului contract colectiv de munca. Cativa protestatarii ameninta cu…

- Președintele Sindicatului Energia Turceni, Eugen Iovan, este optimist dupa discuțiile de miercuri de la Ministerul Energiei. Liderii Federațiilor Univers și Mine Energie s-au intalnit, zilele trecute, cu ministrul Energiei, Toma Petcu. Sindicaliștii au cerut majorarea fondului de salarii.…

- Deputatul de Gorj Mihai Weber sustine ca managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, are disponibilitatea de a se inscrie in partid. Discutia vine in contextul in care CE Oltenia a scos din lista companiilor cu manage...

- Mai multi actuali sau fosti directori ori alti sefi cu functii in structurile Complexului Energetic Oltenia au fost prezenti miercuri la procesele in care sunt inculpati dupa ce procurorii i-au trimis in judecata. Cel mai important...

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu a discutat marti, la Palatul Victoria, cu delegatia oficiala si economica din Japonia condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, seful misiunii economice. "Aprofundarea relatiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei…

- Exploatarile miniere Rosia si Jilt sunt aproape blocate din cauza imposibilitatii de a aplica programul de expropriere. Este vorba in principal de legislatia restrictiva care impiedica societatea sa faca defrisari in domeniul silvic. Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, a anuntat ca…

- Un șofer de 25 de ani din comuna gorjeana Plopșoru s-a urcat miercuri baut la volan și a produs un eveniment rutier pe DE 79. Potrivit poliției, in timp ce conducea un autoturism, din directia Plopsoru, catre Turceni, î...

- Eugen Iovan, liderul celui mai mare sindicat din Termocentrala Turceni, este suparat pe faptul ca investitiile necesare reabilitarii unui grup energetic nu sunt prinse in proiectul de buget al Complexului Energetic Oltenia. „La int&...

- Fostul director general al Complexului Energetic Oltenia (CEO), Laurențiu Ciurel, a ramas fara permis auto, dupa ce ieri a fost prins de polițiștii din Turceni, conducand cu 121 de kilometri la ora. Ciurel este pieton acum pentru urmatoarele 90 de ...

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate „Univers“ a formulat o serie de solicitari conducerii Complexului Energetic Oltenia (CEO) cu privire la prevederea in bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an a unor majorari salariale.

- Comunicat FNSE „Univers”: In atentia Directoratului – domnului Presedinte Sorinel Gheorghe BOZA Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate ,,UNIVERS” – federatie reprezentativa la nivel de sector de activitate energie, petrol,…

- Stabilitatea activitații in industrie, comerțul cu amanuntul și servicii. Creștere moderata a numarului de salariați in comerțul cu amanuntul și servicii. Creștere moderata a prețurilor in industrie, construcții și servicii. Acestea sunt, pe scurt, tendintele activitatii economice vazute de managerii…

- "In cadrul anchetei de conjunctura din luna decembrie 2017, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni o relativa stabilitate a volumului productiei (sold conjunctural +1%). Pentru activitatea de fabricare a altor mijloace de transport se estimeaza tendinta de…

- Vicepresedintele Federatiei Nationale Mine Energie, Constantin Mitrescu, este suparat doar pe jumatate dupa sedinta comisiei mixte administratie – sindicate a Complexului Energetic Oltenia, care a fost marti. Este suparat ca nu a inceput...

- Suparare mare in randul unor angajați ai Complexului Energetic Oltenia. Luni in șir li s-a promis ca rezerva la fondul de salarii va ajunge cu prioritate la angajații din zona productiva, cei cu salarii mici sau cei care au primit a...