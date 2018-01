Stiri pe aceeasi tema

- 173 de profesori și cateva zeci de elevi au participat, ieri, la cea de a doua ediție a Simpozionului Internațional ”Unirea Principatelor Romane”, organizat de Colegiul Național Emil Botta Adjud. In sala de festivitati a unitații de invațamant s-au desfasurat lucrarile simpozionului, la care au participat,…

- Un steag de 100 de metri a fost desfasurat, miercuri, in centrul Timisoarei, la actiunea organizata pentru a marca Ziua Unirii Principatelor Romane, participand si studenti basarabeni, care au strigat “Uniti sub tricolor”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- De Ziua Unirii Principatelor Romane, dar la fel in fiecare zi cu care Dumnezeu ne binecuvanteaza Sa fim uniți, sa ne respectam și sa ne iubim, sa nu permitem nimanui sa ne dezbine! Aniversam astazi, 24 ianuarie 2018, 159 de ani de la Mica Unire, intre Moldova și Țara Romaneasca, primul eveniment major…

- La 24 ianuarie 2018 se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Cunoscut si sub numele de "Unirea Mica", acest major eveniment este considerat a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman, dupa ce, la 5-17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este ales in…

- „In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti! Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti,…

- Petru Darie (75 ani) nu are niciun fel de studii artistice, dar de cativa ani faureste in gradinita blocului, iarna de iarna, monumente din zapada cu chipurile marilor romani. Anul acesta, din cauza zapezii putine, a construit doar bustul lui Alexandru Ioan Cuza.

- Petru Darie, un pensionar artist amator care creaza figuri istorice in fata blocului, din zapada, a marcat si in acest an aniversarea Micii Uniri. Si cum altfel decat recreand chipul lui Al. I. Cuza din zapada. E drept ca a fost cam greu cu materia prima in acest an, nu ca anii trecuti cand vremea a…

- Miercuri, pe 24 ianuarie 2018, Palas marcheaza cei 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane prin muzica. Iesenii si nu numai sunt invitati de la ora 18.30, in Atrium, acolo unde se va desfasura spectacolul „Tara mea canta". Evenimentul include piese pentru cor si orchestra, interpretate de Ansamblul…

- Ziua de 24 Ianuarie semnifica, pentru România, sarbatorirea Micii Uniri, însa în 2018, cetațenii țarii au ales aceasta data importanta pentru a organiza un protest împotriva partidului aflat la guvernare, PSD.

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant puternic. Potrivit unei actualizari a informarii meteorologice in vigoare de duminica,…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua informare meteorologica de vreme rea, ce afecteaza aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 21 ianuarie, ora 16.00 – 22 ianuarie, ora 22.00. În intervalul menționat precipitațiile vor fi în extindere…

- Protest antiguvernamental la Bucuresti Mai multe persoane s-au adunat în zona fântânii de la Piata Universitatii din Bucuresti pentru a participa la protestul intitulat pe retelele de socializare "România spune 'nu' coruptiei, toti pentru justitie". În…

- “Romanie, te strig!” este titlul piesei cu care trupa Cargo revine dupa o pauza de aproape 5 cinci si este lansata in exclusivitate pe platforma de streaming – Zonga. Cu cateva zile inainte de data in care sarbatorim Mica Unire, primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman,…

- Meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu de viscol in mai multe județe din centrul și estul țarii, in intervalul 18 ianuarie, ora 01 – 18 ianuarie, ora 17.00. In aceasta perioada, se vor semnala ninsori viscolite și vant puternic in județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați,…

- Un eveniment inedit va avea loc de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pe 24 ianuarie, 100 de tinere romance și barasabence vor defila in costume populare vechi. “Pe 24 ianuarie, la Galați, va avea loc parada celor 100 de costume populare, pentru ca ne aflam in anul centenarului. Ii invit pe toți cei…

- Intr-o Romanie in care ar trebui sa fie prioritate sanatatea, educația, menținerea conștiinței de neam, cultivarea limbii romane și a tradițiilor naționale, spiritul civic, bunul simț și respectul, intr-o Romanie in care ar trebui cautate soluții și nu doar vinovați sau sa ne plangem problemele, ei…

- In ianuarie, in medie, temperatura va fi mai ridicata in partea de sud, sud-est, local in vestul tarii, in timp ce in rest se asteapta in medie temperaturi normale, potrivit meteorologului Romania TV, Gabriela Bancila. Din punct de vedere al precipitatiilor, acestea vor fi excedentare in mare…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj romanilor, cu ocazia trecerii in noul an, subliniind ca societatea si-a demonstrat in 2017 atasamentul fata de valorile democratiei, dar anticipand ca in 2018 ne vor astepta noi provocari. Mesajul presedintelui a fost inregistrat si…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis romanilor un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou, in care spune ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat maturitatea si atasamentul fata de valorile democratiei, iar lectiile trecutului ne dau increderea ca uniti si solidari…

- El a spus ca șeful statului ar trebui sa faca mult mai mult decat sa depuna flori in memoria victimelor Revoluției. Tudor Chirila a zis ca spera ca Iohannis nu este "frate cu mafia din Parlament". [citeste si] "Din pacate, zilele astea romanii par mai interesati de porc decat de viitorul…

- Obiectivul general al Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020 il constituie creșterea competitivitații economice și imbunatatirea condițiilor de viața ale comunitaților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, care sa asigure o dezvoltare…

- Mitica Vlasie, tanarul in varsta de 19 ani, din Galati, care a disparut in urma cu trei zile, a fost gasit. El a plecat de acasa fara sa spuna nimic nimanui, dupa ce a incercat sa se spanzure cu cablul de la incarcatorul de telefon. Tatal tanarului i-a fost inger pazitor, pentru ca l-a fost gasit la…

- Aproximativ 500 de magistrati din Capitala protesteaza in tacere, luni seara, pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarea Legilor Justitiei, dar si fata de modificarile Codurilor penale. Proteste similare ale magistratilor au avut loc in cursul zilei si la Constanta, Cluj-Napoca,…

- Meteorologii anunta ca, duminica, pana la ora 20.00, se vor inregistra ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice. De asemenea, meteorologii anunta ca vremea se va raci accentuat.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala:…

- Un elev de 12 ani, care se pare ca abia iesise de la scoala, s-a grabit sa ajunga acasa si a traversat fara sa se asigure fiind lovit de o masina. Copilul a fost ranit la unul dintre picioare si a fost transportat la Spitalul de Copii din Galati pentru investigatii si tratament. "Un conducator auto,…

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire'. 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a declarat, marți, pentru AGERPRES, ca instituția pe care o conduce iși propune ca in 2018 sa organizeze Turul Ciclist al Romaniei prin care se vor uni regiunile țarii in anul Centenarului, iar competiția sa fie transmisa de postul de televiziune…

- Dupa ce la inceputul verii s-a intors acasa de la turneul final de juniori 3 cu medaliile de bronz la gat si numai putin de cinci premii individuale: Rares Costea - cel mai bun pivot si cel mai bun aparator, Alexandru Bucse - golgeter si cel bai bun inter dreapta si Robert Enuta, cel mai bun portar,…

- Pentru a doua oara intr-o luna, filosoful Mihail Șora, care in noiembrie a implinit 101 ani, a venit in randul protestatarilor pentru a dreptate și o Romanie mai buna. In aceasta seara, pe un ger naprasnic, acesta a participat la protestul de la Iași. Cu cateva ore inaintea protestului, Mihai Sora postase…

- Un grav accident s-a produs în urma cu puțin timp, pe DN22B, Braila – Galați. Trei mașini au intrat în coliziune, iar șapte persoane au fost ranite, una ramânând încarcerata. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili care este șoferul vinovat de producerea…

- Tragedie in Galati unde, intr-o casa de pe strada Stiintei, o femeie de 89 de ani si fiul ei, de 69 de ani, au murit arsi in casa. Cel mai probabil fumul i-a ucis, iar focul a desavarsit nenorocirea. O soba metalica care nu era corect folosita ar fi cauza care a dus la nenorocire. Focul a ars mocnit…

- "La data de 7 decembrie a.c., politisti Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 52 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Iasi, Galati, Alba, Buzau si Dambovita.…

- Familia Regala a Romaniei le ureaza tuturor romanilor, de Ziua Naționala, ''La mulți ani fericiți, intr-o Romanie respectata și prospera!'' și aduce in aceasta zi 'un omagiu națiunii romane, care a facut sacrificiu de sange pentru unirea țarii'. ''Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Familia…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza romanilor "La multi ani" de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti "intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri".

- ”Ne aflam in pragul Centenarului Marii Uniri și este esențial nevoie sa ințelegem, fiecare dintre noi, nevoia de a pune Romania mai presus de interesele și nevoile personale, așa cum au facut, in 1918, personalitațile marcante ale acelei perioade. Trebuie sa cinstim memoria tuturor celor care, de-a…

- Una calda, una rece de la meteorologi! Ziua Naționala a Romaniei, sarbatorita pe data de 1 decembrie, aduce vreme calda și temperaturi de pana la 11 grade Celsius. Insa, in timpul programului de la parada militara din București sunt a șanse sa apara și cațiva stropi de ploaie, a declarat meteorologul…

- Stela Popescu s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, in locuința sa din București. Vestea a indoliat intreaga Romanie. Astazi, fani și artiști de pretutindeni și-au adus ultimele omagii pentru regretata artista.

- Un targ special prezinta artefactele tradiționale ca branduri de lux, timp de trei zile, in perioada 23-25 noiembrie. Oale de lut, linguri de lemn, țesaturi și bijuterii tradiționale prezentate de...

- Pana pe 24 noiembrie, liceele galatene mai pot face inscrieri pentru participarea elevilor la unul dintre evenimentele de marca organizat la Bruxelles de catre Comitetul Economic si Social European (CESE). Organism consultativ al Uniunii Europene, care reprezinta organizatiile lucratorilor si angajatorilor…

- Sfarsitul saptamanii va fi marcat de precipitatii si de o masa de aer rece in toate regiunile tarii, urmare a faptului ca ciclonul Olaf, care vine din zona Italiei, va trece pe la periferia Romaniei. Si inceputul saptamanii viitoare va fi marcat de temperaturi scazute. „Deplasarea ciclonului Olaf este…

- Animalele au ajuns la Zoo in urma unei donatii. Este pentru oara in istoria sa cand gradina zoologica de la Galati are printre „chiriasi” un grup de ratoni, varietate de mamifere originara din America de Nord.

- Peste 80 de experți in securitate cibernetica, reprezentanți ai sectorului public si privat, ONG-uri și reprezentanți ai mediului academic participa la conferința „CyberSec 2017”, noteaza NOI.md. Evenimentul are loc in contextul Lunii Europene a Securitații Cibernetice 2017, cu genericul „Uniți impotriva…