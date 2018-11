Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean, impreuna cu Primaria și Consiliul Local Iclod, organizeaza duminica, 4 noiembrie 2018, un eveniment cultural – tradițional, dedicat Centenarului. Intitulata…

- Poimaine, 6 octombrie, incepand cu ora 17, in Gradina Palas va avea loc un eveniment destinat tinerilor, in special elevilor. Asociatia ROR organizeaza evenimentul „Impact - despre Bully-ing in pasi de dans". Participantii sunt: elevii Colegiului National „Emil Racovita", coordonati de doamna profesor…

- Peste 3.500 de oameni au participat joi, 27 septembrie, la Adunarea Moților de Centenar, in fața statuii lui Avram Iancu din Campeni. Elevii au pus in scena mai multe momente artistice si din spectacol nu au lipsit nici porumbeii albi, care au zburat pe cerul orasului, in semn de pace și infrațire.…

- Metrorex sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire - cel mai important moment de unitate din istoria poporului roman si pune in vanzare 10 milioane de cartele de calatorie cu simboluri ale Centenarului. Incepand cu data de 1 octombrie a.c., cartelele magnetice cu grafica dedicata acestui eveniment pot…

- Clujenii sunt invitati la o experienta virtuala inedita, dedicata Centenarului, in care, in cadrul Festivalului Cluj Symphony Experience, pot sa asculte cum sunt interpretate hituri de azi cu instrumente...

- Desfașurata in anul Centenarului, Conferința Naționala „Profesorul Ion D. Lazarescu, fondatorul școlii romanești de teopria așcierii”, a adunat ieri, 7 setembrie, la Centrul Cultural Cugir, peste 60 de participanți din Alba, Hunedoara, Cluj, Sibiu, Timișoara, București și Cugir. Aflata la cea de-a VI-a…

- La Margina, in Țara Fagetului, va avea loc sambata, 8 septembrie, un pre-eveniment organizat in cadrul proiectului „Camine in Mișcare / Moving Fireplaces”. Participanții la acest pre-eveniment vor beneficia de un tur cu caruțe trase de cai (plecarea din Margina la ora 14; taxa de participare…

- Haideti sa sarbatorim impreuna Centenarul, la Constanta! Sambata, 25 august 2018, incepand cu ora 21.30, va asteptam in Piata Ovidiu, la un spectacol-eveniment. „Sub semnul Centenarului” celebreaza valorile reale ale Romaniei mari, de acum 100 de ani si din prezent, si reunește muzica, poezia, tradițiile,…