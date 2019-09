Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO: Deschiderea anului școlar, la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, instituție de invațamant cu tradiție de 100 de ani Sute de elevi ai Colegiului National Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, intre care 120 de boboci, participa, luni, la festivitatea de deschidere…

- La Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia are loc, luni dimineața, de la ora 9.00, ceremonialul deschiderii noului an școlar 2019 – 2020, in prezența a sute de elevi, parinți, rude și prieteni ale acestora, dar și profesori și cadre militare. Cei 120 de boboci din acest an iși inscriu…

- Traficul rutier a fost inchis, marți dimineața, pe o strada intens circulata din centrul orașului Alba Iulia. Pana miercuri, se fac lucrari la carosabil. Potrivit reprezentanților Primariei, este vorba despre strada Octavian Goga, tronsonul dintre intersecția cu strada Mihai Viteazul și cea cu strada…

- Ziarul Unirea FOTO. Andreea Roxana Ploscar, absolventa a Colegiului Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, sef de promotie la specialitatea Politie Militara: “Nu este usor sa fii primul, dar am reusit” Andreea Roxana Ploscar, absolventa a Colegiului Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, sef de…

- La Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au loc pe perioada vacantei de vara ample lucrari de reabilitare si modernizare in cadrul mai multor pavilioane. Lucrarile executate sunt necesare pentru oferirea unor conditii decente si civilizate de desfasurare a activitatii atat elevilor…

- Aceasta este principala motivație pentru 65% la suta dintre cei care au donat cel puțin o data pana acum. In cadrul unei campanii de promovare a donarii de sange, inițiata in urma cu aproape doua luni de postul de radio Rock FM, in parteneriat cu Centrul de Transfuzii București și Donorium, a fost…

- Astazi, 4 iulie 2019, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Irineu, protopopiatul Blaj, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine Alba, a organizat o campanie umanitara de donare de sange. Astfel, in incinta Centrului din curtea Spitalului Județean de Urgența Alba, s-au prezentat…

- Centrul de transfuzie sanguina al județului Covasna a anunțat organizarea unei noi acțiuni de donare de sange, la Intorsura Buzaului. „Doneaza sange, salveaza vieți”- este genericul sub care se va derula acțiunea, aceasta fiind programata in data de 11 iulie, la Spitalul orașenesc din Intorsura Buzaului,…