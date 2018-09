Stiri pe aceeasi tema

- Printre acestia se numara unii locuitori din Sardinia sau din Japonia, dar, recent, un om de stiinta si-a intors atentia spre adeptii unui cult care se bucura de o longevitate surprinzatoare, potrivit Descopera. Dan Buettner a cercetat stilul de viata al adventistilor de ziua a saptea care locuiesc…

- Cei care au masini inmatriculate functionale sunt obligati sa incheie o asigurare de raspundere civila (polita RCA) chiar daca nu mai vor sa le conduca si le tin parcate in curte sau in garaj, au decis recent judecatorii Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Asta inseamna ca numai masinile radiate…

- 100 de ani, povestiți in 3 seri diferite, sub lumina libertații. E Festivalul Luminii, ediția 2018, care se va desfașura in Piața Libertații și, timp de trei seri, va urmari istoria unui personaj imaginar care traverseaza primul secol de existența a Romaniei. The post Lumina Libertații. Despre Timișoara…

- Bulgaria a depus cererea pentru aderarea la zona euro. In 2015/2016 Romania indeplinea criteriile de aderare. Dupa un an si jumatate de Dragnea, Valcov si restul gastii, indeplinim un singur criteriu. Inca un efect dezastruos al acestei guvernari toxice pentru Romania. In 2018 am spus, noi romanii,…

- In perioada 6-24 august, proiectele francofone ale Inspectoratul Scolar Judetean Buzau au fost promovate la Institutul Superior de Limbi Moderne de la Liege, care a organizat cea de-a 22 editie a Universitatii de Vara, la care au participat peste 70 de profesori de limba franceza, viitori profesori…

- La jumatatea lunii decembrie a anului trecut, in sedinta de Guvern a fost aprobat Memorandumul privind aprobarea Termenilor de referinta pentru infiintarea Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei care prevede continuarea demersurilor privind infiintarea Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei in…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar…

- „Am fost tarati in noroi, fara posibilitatea de a ne apara!”. Constituția a infrant anticorupția... Laura Codruta Kovesi a declarat, luni, dupa revocarea sa din functie, ca le multumeste colegilor pentru activitatea pe care au desfasurat-o impreuna, acestia asistand, de altfel, la declaratiile publice…