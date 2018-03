Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, au decis marti Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, liderii Parlamentului, Liviu Draganea si Calin Popescu Tariceanu, dar si cu ministrul Justitiei. Dupa discutiile avute de Timmermans cu cei din Comisia Iordache, senatorul…

- Partidul Miscarea Populara Constanta solicita convocarea Consiliului Judetean Constanta in data de 27.03.2018, in cadrul unei sedinte solemne, pentru a sarbatori, in mod oficial, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. PMP Constanta considera ca este necesar sa afirme, cu acest prilej,…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Intrebat daca se discuta joi despre infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP si care este pozitia ALDE, Tariceanu a raspuns: „Va pot confirma. Va fi un punct pe ordinea de zi, este aspectul implicarii politice a conducerii Serviciului si sigur, trebuie ca aceste lucruri sa le elucidam. Daca…

- Inca un lider politic important iese la atac dupa dezvaluirile scandaloase despre practicile ilegitime ale unor procurori DNA. Calin Popescu Tariceanu, liderul Senatului, critica aspectele problematice din sistemul de justiție, subliniind ca nu se poate vorbi de stat de drept in Romania in aceste condiții.

- Birourile Permaente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit, vineri, pentru a convoca o ședința a plenului reunit al Parlamentului, care va avea loc, luni, de la ora 15.00.Principalul motiv pentru care a fost convocata aceasta ședința este prezentarea in plen a raportului…

- Deputatii socialisti au inregistrat in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna adoptarea de catre unii alesi locali a declaratiilor de unire cu Romania. Socialistii spun ca aceste actiuni sunt anticonstitutionale, ilegale si urmaresc ca scop lichidarea statalitatii Republicii Moldova,…

- Iliescu ia apararea SPP-ului, in conflictul cu liderii PSD: Trecerea Serviciului in subordinea MAI nu ar face decat sa genereze noi polemici, oamenii politici sa acționeze instituțional, a transmis, vineri, fostul șef al statului, intr-o postare pe blogul personal. ”Am remarcat in aceste zile o polemica…

- De asemenea, vor fi stabilite prioritatile legislative ale ALDE pentru prima sesiune parlamentara ordinara a anului 2018. Duminica trecuta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, seful Senatului, declara ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si…

- Guvernul Viorica Dancila a fost validat, luni, de cele doua Camere ale Parlamentului, intrunite in sesiune extraordinara, dupa ce anterior ministrii desemnati au fost audiati in comisiile de specialitate. S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", 136 "împotrivă" şi o abţinere.…

- Ce iși propun PSD și ALDE, in noul Program de Guvernare. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, la Parlament, ca romanii vor avea mai mulți bani și se dorește continuarea luptei cu statul paralel. Potrivit acestuia, printr-o relatie „solida” Guvern – Parlament se va putea „restabili…

- Romania a fost in 2017 in zodia protestelor. Sute de mii de oameni au protestat pe strazi, iar 2018 a inceput la fel. Modificarea legilor justitiei i-a scos pe oameni in strada. Extrem de nervos, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestelor…

- Coalitia PSD-ALDE va incepe 2018 cu un nou Guvern, iar presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu anunta mari schimba in economie. Seful ALDE promite mai multe cresteri de salarii, dar si a Produsului Intern Brut. Mai mult, Tariceanu lanseaza un atac dur la adresa contestatarilor guvernarii.Citește…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- El a precizat ca in ultimele zile s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta anumite aspecte din programul de guvernare, "program care nu va suferi modificari, nici cantitative, nici de profunzime"."Vor ramane aceleasi lucruri, dar unele vor trebui scoase pentru ca sunt deja indeplinite.…

- Raspunsul vine dupa ce sefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentantilor CE ca „nu sunt corect informati". „Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe…

- Dupa avertismentul fara echivoc primit, miercuri, de la Comisia Europeana, in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in calitate de presedinti ai Parlamentului, in care isi exprima ingrijorarea fata…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat al Romaniei Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un „avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse…

- Rasturnare de situatie! Daca PSD anunta ca in cadrul CEXului de astazi vor iesi cu noua propunere de premier, iata ca liderul ALDE da toate calculele social-democratilor peste cap. Surse au declarat pentru Romania TV ca seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu a solicitat o sedinta a coalitiei pentru…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, la Iasi, ca formatiunea sa politica va organiza o serie de evenimente pentru a marca, pe 27 martie, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "Ne aflam intr-un an deosebit, anul Centenarului. Pentru noi are o semnificatie…

- În sedintele conducerii Parlamentului au loc tot felul de discutii, care mai de care mai interesante. O mostra, chiar în sedinta Birourilor Permanente ale Camerei si Senatului din 18 decembrie, când Calin Popescu Tariceanu a spus despre

- "La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul al solidaritatii intre romani, in care Romania va prospera! Va urez un an nou cu bine si va chem pe toti sa colaboram pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun.…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Camera Deputaților și Senatului s-au reunit joi, de la ora 14.00, la ședința solemna care marcheaza implinirea a 28 de ani de la Revoluție. La plenul comun al parlamentului participa liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.

- In timp ce vorbea Varujan Vosganian, parlamentar ALDE, vorbea in plen, Cosette Chichirau a zis ca s-a saturat de ipocrizie. [citeste si] "Ma cutremura ipocrizia pe care o vad in aceasta sala. Ședința solemna a Senatului și Camerei Deputaților Romaniei pentru eroii Revoluției este prezidata…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Ședința de joi a plenului Senatului, unde se dezbate și voteaza Legea 317/2004 privind funcționarea CSM, a debutat cu un schimb dur de replici intre șeful Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, și senatorul PMP, Traian Basescu. Marul discordiei a fost aderarea Romaniei la Uniunea…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza modificarilor…

- Joi, la ora 14:00, va avea loc o ședinta solemna a Parlamentului, dedicata implinirii a 28 de ani de la Revoluția din 1989. Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au decis convocarea sedintei solemne la solicitarea grupurilor parlamentare ale PNL, potrivit stiri.tvr.ro

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis convocarea sedintei solemne la solicitarea grupurilor parlamentare ale PNL. 'Avand in vedere ca niciodata nu trebuie sa uitam jertfa celor care s-au sacrificat pentru eliberarea romanilor de sub jugul comunist, grupurile…

- Deputatul USR Ionut Mosteanu a sustinut miercuri ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a opus in sedinta Birourilor permanente reunite organizarii unei sedinte solemne dedicata Revolutiei. "A fost o propunere pe ordinea de zi pentru organizarea unei sedinte solemne maine, cand se…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si senatorul USR Mihai Gotiu au avut, miercuri, un schimb de replici pe holurile Parlamentului, cei doi acuzandu-se reciproc de incalcarea regulamentului Senatului, potrivit NEWS.RO.”Vreau sa-i transmit domnului presedinte, si sa-i transmiteti…

- Senatul a decis, marti, prelungirea sedintei de plen, pana la epuizarea dezbaterilor asupra modificarilor propuse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Propunerea a venit din partea senatorului social-democrat Serban Nicolae si a fost adoptata cu 69 de voturi pentru,…

- Cresterea preturilor la alimente, energie, bunuri si servicii, cresterea ratelor la banci, devalorizarea monedei nationale, prabusirea investitiilor, cresterea deficitelor, sunt tot atatea semnale ingrijoratoare INTERVENTIA SENATORULUI PNL ALINA GORGHIU, IN NUMELE GRUPULUI PARLAMENTAR, IN PLENUL SENATULUI…

- Este nebunie totala in Senat, la dezbaterile pe Legile justiției. In timp ce Calin Popescu Tariceanu susținea un discurs, cei de la USR au mers in spatele sau cu celebrele manuțe pe care scrie ”Toți pentru justiție”Tariceanu s-a oprit din discurs și a suspendat ședința pana ce senatorii USR…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…