100 de ani de dragoste: cum a evoluat datingul la români De la taxa de celibat si ceaiurile dansante pana la gasirea partenerului compatibil cu ajutorul inteligentei artificiale nu a fost decat un pas. Adica aproape 100 de ani. Azi, 76% din utilizatorii Sentimente.ro, cea mai mare platforma de dating din Romania, folosesc aproape exclusiv dispozitivele mobile pentru a interactiona. Numarul mesajelor schimbate intre acestia si timpul petrecut pe site a crescut cu 5%, iar prima intalnire in offline are loc la maximum doua saptamani de la prima interactiune pe Sentimente.ro. In anii 1920, felul in care o femeie tinea tigara intre buze sugera daca este… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cei 19,5 milioane de rezidenti in Romania, 12,4 milioane sunt apti de munca; din acestia, 8,7 milioane sunt activi, iar restul sunt in pregatire profesionala. Domeniile in care activeaza cei mai multi romani sunt industria, agricultura si comertul....

- "Rata abandonului scolar creste cu aproximativ 1% in fiecare an" Foto: captura video. Mai mult de o treime dintre cadrele didactice din România cu vârsta sub 35 de ani vad aceasta activitate ca pe o optiune pe termen scurt si mediu, a atras atentia presedintele Federatiei Sindicatelor…

- ”Aproximativ 50 de milioane” de utilizatori Facebook au fost ”expusi”, din cauza unui defect de securitate, a anuntat vineri grupul american, relateaza BBC News.Atacatori au fost in masura sa exploateze o ”vulnerabilitate” a unei caracteristici - “View As” - pentru a prelua controlul asupra…

- Ministerul Sanatatii anunta ca pâna în prezent, au fost înregistrate 196 de cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile si 21 de decese.

- 12 decese de la West Nile pe fondul altor afectiuni 12 persoane au murit în România din cauza infectiei cu virusul West Nile de la începutul sezonului cald, iar numarul contaminarilor a ajuns la 117. Numarul deceselor s-a dublat în ultima saptamâna, dar…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), scrie News.ro.La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta…

- Populatia rezidenta in Romania a ajuns la 19,524 milioane de persoane, la 1 ianuarie 2018, in scadere cu 120.700 de persoane comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri, conform Agerpres. Potrivit ...