Stiri pe aceeasi tema

- SOCANT…Momente dramatice pe strada Republicii din Barlad, zona Cerbul de Aur, unde un barladean de 69 de ani, Aurel C., si-a gasit sfarsitul. Acesta era adus cu o masina personala a unei rude, la spitalul din Barlad, cand a fost solicitata Ambulanta, fiindca starea bolnavului se agravase. Cand a ajuns…

- Protoiereul de Caracal, Mihai Vinatoru, a afirmat, joi, la un eveniment de promovare a referendumului, ca Stefan cel Mare, Mihai Viteazu, Avram Iancu si "chiar si Nicolae Ceausescu s-ar rasuci in mormant daca ar sti unde a ajuns societatea romana". El s-a intrebat, retoric, ce este dragostea intre…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii a paticipat astazi la lansarea campaniei de inscriere on-line in Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoetice. ‘Campania ‘Doneaza o sansa la viata’ reprezinta o noua speranta de vindecare pentru pacientii care necesita transplant de celule stem hematopoietice.…

- Momente de panica pentru aproape 80 de oameni aflati la bordul unui avion al unei companii low cost. Aeronava care zbura pe ruta Bucuresti-Oradea a fost intoarsa de trei ori pe aeroportul Otopeni, dupa ce s-ar fi depresurizat.

- Pietoni nedisciplinați in trafic. Aceasta se poate observa intr-un video postat pe o rețea de socilizare. Mai multe persoane au traversat strada neregulamentar in plin trafic.Din imagini se observa ca o secunda avea sa fie fatala pentru aceștia.

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Momente de panica la o emisiune-concurs din Statele Unite. Un gimnast legat la ochi a scapat-o pe partenera sa din maini in timpul unui exercitiu de acrobatie. Va avertizam ca urmeaza imagini cu puternic impact emotional.

- Un satmarean a fost surprins in timp ce isi facea nevoile in vazul lumii. Poza a ajuns pe pagina celor de la Drivers SM (https://www.facebook.com/officialDriversSM/) si a adunat o serie de reactii. Totul s-a intamplat pe strada Corvinilor din Satu Mare. „Momentul ala cand dai cu erbicid pe strada Corvinilor.…