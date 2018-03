Stiri pe aceeasi tema

- Și-a surprins iubita cu o cerere in casatorie, in platoul Totul pentru dragoste! ”Inaintea Universului și a oamenilor, te intreb: VREI SA FII SOȚIA MEA?”, a fost intrebarea, dar oare care a fost raspunsul primit...?

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- "In PSD? Nici vorba. Ar fi chiar culmea. Eu am inteles ca in alta parte s-a implicat", a declarat Dragnea, la iesirea de la instanta suprema, intrebat de jurnalisti despre implicarea Cambridge Analytica in campania electorala a PSD din 2016. Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray,…

- In lumina recentelor evenimente, Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR), forul care reunește 11 organizații studențești medicale, reprezentand in total peste 25.000 de studenți la medicina, dorește sa traga un semnal de alarma asupra situației precare in care se afla rata…

- Mihai Pintilii, 33 de ani, unul dintre liderii celor de la FCSB, a avut un mesaj dur pentru oficialii cluburilor din Liga 1. Mijlocasul nu e de acord cu razboiul declaratiilor ivit inaintea derby-urilor, asa cum va fi cel de duminica dintre elevii lui Dica si cei de la CFR. "Budescu…

- ITM Hunedoara a organizat la sediul sau din Deva, Aleea Muncii nr. 2, in data de 16 martie a.c. un simpozion legat de ultimele modificari legislative la Legea 52/2011, legea zilierilor. La simpozion au participat reprezentantii ai angajatorilor care au fost intereseati de modificarile legislative.…

- Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Romania organizeaza, in parteneriat cu Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” din Iași și Academia de Muzica, Teatru si Arte plastice din Chișinau, simpozionul de muzicologie cu tema Muzica și muzicieni in anul Centenarului Marii Uniri (1918–2018).…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a demarat ieri in Parlamentul European campania prin care citește in fața plenului mesajele trimise de romani. Primul mesaj a fost preluat de la un elev din Gorj, Florin Coman. ”Dragi prieteni, am prezentat ieri, in fața plenului Parlamentului, o problema sesizata…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca a fost contactat telefonic si a avut o intalnire cu sotia lui Omar Hayssam, in cadrul careia aceasta i-a relatat ca fostul afacerist, aflat in inchisoare, se afla intr-o stare grava de sanatate si este pe moarte. "Apropo, ca ati adus vorba de Omar…

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- EXATLON 7 martie 2018. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate, scrie click.ro. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Mai multe femei puternice, care infrunta ori au infruntat cancerul sau cunosc pe cineva diagnosticat cu aceasta boala, au scris o serie de mesaje emotionante catre cancer. Pentru ca luna martie este luna in care celebram femeile si le onoram curajul, bunatatea, demnitatea si lupta, HOSPICE…

- Asociația Junior Chamber International (JCI) Brașov ii invita pe toți cei interesați sa-i cunoasca membrii și activitatea la un Bal Mascat in stil venețian, care va avea loc in data de 2 martie 2018, la Hotel Kronwell, incepand cu ora 21.00. In cadrul evenimentului vor avea loc diverse…

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- Nu e banc si, cu siguranta, nu e nici o postare de pe vreun site de bacuri. Un barbat din Romania si-a uitat pur si simplu sotia intr-o parcare din Ungaria, scrie ebihoreanul.ro, potrivit Digi24.ro.

- Uniunea Teatrala din Romania - UNITER desfasoara, in luna martie, cea de-a 17-a editie a campaniei nationale "Artistii pentru artisti", realizata in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara. ''Campania vine in sprijinul oamenilor de teatru care au nevoie de…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Sergiu Hanca a intrat pe teren in minutul 72 in locul lui Gabriel Torje, capitanul "cainilor" fiind introdus pe gazon de Vasile Miriuța pentru finalul partidei. Mijlocașul care are 4 goluri contra roș-albaștrilor in Derby-urile de Romania a fost implicat in faza de la golul egalizator al adversarilor.…

- Cu o traditie de peste sase secole, vinul de Stefanesti ajunsese la inceputul anilor 2000 o specie pe cale de disparitie. Gratie insa a trei tineri din localitate pasionati de viticultura, traditia vinificarii in zona a reinviat. Acum, in localitatea argeseana Stefanesti, pe dealul Marcea, in singura…

- Este una dintre cele mai indragite, dar si bine platite artiste din Romania. Mereu in top, cantareata are o avere impresionanta, iar acest lucru ii permite sa duca o viata de lux. Soția targujianului Catalin Maruța, Andra, merge peste tot insoțita de șoferul sau care pe langa scopul de a-i…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluia faptul ca temutul Adrian Corduneanu, zis "Beleaua" sau "Power", a innebunit de gelozie in arest dupa ce a aflat ca Ramona, sotia lui, ar avea un iubit, iar astazi difuzam noi informatii incendiare! Este un scandal mare intre temutii frati Corduneanu,…

- Brandul de bere Holsten, parte a portofoliului United Romanian Breweries Bereprod (URBB), lanseaza noua campanie de imagine „Holsten - Frația Berii”, in parteneriat cu legenda fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, și echipa de fotbal FC Viitorul Constanța. „Holsten este un brand cu o tradiție bogata,…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis, miercuri, un mesaj in care dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei de persoane aflate in proceduri judiciare, unele condamnate definitiv, si cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa adopte o pozitie in apararea sistemului.…

- „Misionarii vieții” au venit in fața Maternitații Odobescu de la 7 dimineața, miercuri, 14 februarie. Vor sta acolo, cu pancarte cu mesaje pro viața 12 ore in fiecare zi. Manifestarea dureaza 40 de zile. Campania „40 de Zile Pentru Viața” se desfașoara simultan, in perioada 14 februarie-25…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, un scandal monstru care a izbucnit in clanul Cordunenilor. Surse apropiate temutei familii sustin ca Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian, zis "Beleaua" sau "Power", ar avea un iubit si ca ar fi parasit, temporar, domiciliul conjugal.…

- Petitia, sub forma unui 'covor' de hartie, a fost intinsa in mod simbolic in fata plenului Senatului. 'Toate aceste semnaturi sunt reunite sub mesajul 'Toti pentru Justitie' si sunt adunate in ultimele luni, in Campania pentru o Justitie nesubordonata politic', a declarat Roxana Pencea, membra a…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Gheorghe Mihai, 38 de ani, traia in Stouridge alaturi de fratele lui si sotia acestuia, intr-o micuta comunitate de romani, scrie observator.tv. Venise in Angia dupa ce ispasise o pedeapsa pentru omor in Romania. Pe 7 august anul trecut si-a atacat cu salbaticie cumnata, cu un cutit, lovind-o de…

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- "Avem o preocupare principala in acest sens. Am vrut sa dau un semnal pentru ca eu cred ca este important ca minister sa fim foarte deschisi in colaborarea cu asociatiile de pacienti si asociatii nonguvernamentale. Am facut si primul pas. Primul consilier pe care l-am angajat la cabinetul meu este…

- La mai bine de o saptamana de cand a fost jefuit, Pepe e nevoit sa accepte ca a ramas fara cei 7000 de lei care i-au fost sustrași din buzunar, la o sala de fitness. Asta pentru ca poliția nu are niciun indiciu pana acum despre cine ar fi autorul. Artistul a trecut printr-o intamplare neplacuta in urma…

- Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR) filiala Argeș, in parteneriat cu Universitatea din Pitești, lanseaza campania “ASISTENȚII MEDICALI ARGEȘENI, IN PRIMA LINIE A PREVENȚIEI! IMPREUNA PUTEM OPRI CANCERUL DE COL UTERIN!”, un amplu demers…

- Durere fara margini in orasul natal al Alexandrei, tanara ucisa de un subofiter MAPN intr-un salon de coafura. Parintii nu-si pot reveni din soc si cer cu ultimele puteri ajutor pentru a putea pastra langa ei pe cei doi copii ai fiicei lor. "Copiii sunt la mine. Niciodata nu au lipsit copiii…

- Simona Halep (26 de ani) a pierdut finala de la Australian Open, la capatul unul meci dramatic disputat impotriva danezei Caroline Wozniacki (27 de ani), scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. Aflat la Constanța, tatal celei mai valoroase jucatoare de tenis din Romania a trait meciul la intensitate maxima.

- Beyonce de Romania a postat recent o melodie in care canta alaturi de Nicolae Guta si a ajuns sa isi negocieze tariful online. In melodia din mediul online, ea canta despre cum au trecut anii, dar si cum barbatul din piesa este pierdut in aburii alcoolului, in timp ce femeia urmeaza sa se marite.…

- Una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, si anume Feli, trece prin momente mai putin placute, dupa ce o persoana straina i-ar fi spart unul dintre conturile de socializare, postand anumite videoclipuri.

- Soția premierului Japoniei, Akie Abe, s-a declarat &"enorm de impresionata&", marți seara, de cultivarea, în România, a unei stravechi tradiții nipone precum ceremonia ceaiului și a promis ca odata ajunsa în țara sa

- Crucea Roșie Romana, Procter&Gamble și PROFI au echipat 41 de maternitați de stat din Romania cu peste 80 de patuțuri noi și 7.600 de lenjerii de pat, necesare pentru a oferi nou-nascuților confortul de care au nevoie in primele zile de viața. Donația face parte din campania ,,Hai sa…

- Cornelia Patrichi a parasit definitiv Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile plecarii vaduvei regretatului coregraf Cornel Patrichi: unde, cum si de ce a ales sa plece din tara si din casa in care a trait o viata cu omul iubit. (CITESTE SI: Scene induiosatoare a doua zi dupa…

- Un barbat a murit, iar sotia lui a fost grav ranita dupa ce au fost atacati de un crocodil intr-o rezervatie din Zimbabwe. Cei doi turisti se aflau intr-o barca pneumatica. Femeia a fost internata la terapie intensiva intrucat a pierdut mult sange.

- Vesti surprinzatoare pentru proxenetii care au vandut o tanara in bordelurile din Elvetia, Germania si Grecia! Vasile C. si Georgiana S. scapa de puscarie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are detaliile eliberarii celor doi romani care au folosit o fata pentru a seduce un milionar elvetian,…

- Cantarețul Kamara are probleme in mariaj. Acesta este in pragul divorțului de partenera sa de viața, Oana. Kamara, care și-a cunoscut partenera de viața pe o rețea de socializare , este cunoscut publicului din Romania drept jumatate de culoare din trupa Alb-Negru. Artistul și soția sa, Oana, care anul…

- La mai bine de cinci ani de cand s-a accidentat grav in timpul repetitiilor de la “Dansez pentru tine”, Monica Davidescu a iesit, din nou, victorioasa in razboiul cu Pro TV. Mai exact, este vorba despre o companie din trust care trebuie sa-i plateasca despagubiri substantiale sotiei lui Aurelian Temisan.…

- Dintre cei angajați in batalia pentru scoaterea Serviciilor Secrete din batalia politica, parte din Razboiul dus de o mica parte a societații noastre cu Statul paralel, cel care a infectat democrația autentica transformind-o intr-o democrație de tip african, colonelul Daniel Dragomir a ințeles ca doar…