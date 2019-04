10 zile în plus de concediu, "săptămână de aur" a fost prelungită Traditionala "saptamana de aur" a fost prelungita, iar vacanta va dura anul acesta din 27 aprilie pana in 6 mai, inclusiv. Sondajul arata ca numai 35% din japonezi sunt satisfacuti de aceasta masura, in timp ce 45% se declara nemultumiti. AFP citeaza declaratia unui angajat in domeniul financiar, la Tokyo: "Recunosc ca, avand 10 zile de vacanta dintr-o data, nu prea stiu cu ce sa-mi umplu timpul. As putea calatori, dar va fi plin si scump peste tot. Probabil ca pana la urma o sa raman la parinti". Parerea sa este si a celor mai multi japonezi, care nu sunt obisnuiti cu concediile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

