Intre 9 și 18 mai are loc EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzica clasica. Bucureștiul și Sibiul vor rasuna in acordurile a peste 300 de muzicieni din 31 de țari – concerte, concursuri, workshop-uri, jam sessions și evenimente neconvenționale. Sub sloganul “It’s all about live quality music !” in 2019 festivalul sarbatorește 26 de ani de muzica buna. EUROPAfest a fost primul eveniment din Romania care a primit in 2005 Inaltul Patronaj al Casei Regale, iar din 2015 a fost premiat ca festival EFFE – Europe’s Finest Festivals de Comisia Europeana. Mai multe…