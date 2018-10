Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua cu leziuni grave, in urma unui accident rutier care s-a produs joi seara, pe DN2, intre localitatile Focsani si Garoafa, si in care au fost implicate patru autovehicule, potrivit Centrului Infotrafic. Conform IPJ Vrancea, unul dintre raniti este...

- Un tren cu un singur vagon a circulat luni, 10 septembrie, pe ruta Mangalia-Constanta, masura fiind luata de conducerea CFR Calatori care a trecut la regimul de extrasezon al mersului trenurilor pe litoral. Decizia a starnit insa revolta catorva zeci de calatori.

- Procesul lui Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, sau Piticul in traducere, sta sa inceapa. Acesta va fi judecat de o curte din USA, dupa ce a fost extradat in urma cu mai multi ani de Mexic, in baza unui acord facut de stat cu americanii. Traficantul este cel mai mare si mai periculos…

- Protestul Diasporei. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat vineri, la pranz, pe strazile din jurul Guvernului, iar jandarmii au blocat accesul catre instituția statului. La scurt timp, au aparut și incidentele. Dispozitivele de jandarmi s-au mobilizat, apoi și-au facut apariția și grupurile de scutieri…

- Exista acei oameni, in jurul carora miroase a nefericire. De obicei, aceste persoane arata bine, sunt educate, dar cand ești in preajma lor, iți vine sa fugi. Acei oameni au impresia ca totul este in regula cu ei, deși pe interior sufletul lor se macina. Acest lucru se datoreaza faptului ca ajung sa…

- Trei persoane au murit, miercuri, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR, pe drumul care leaga Timișoara de Lugoj, in județul Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX. La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, in zona producerii accidentului...

- Nervi și certuri in centrul Capitalei chiar la inceput de saptamana. Sute de oameni au intarziat la munca in aceasta dimineata, dupa ce bulevardul Ștefan cel Mare a fost blocat de cateva zeci de protestatari, in frunte cu liderii PAS, PPDA și PLDM.