10 termeni tehnici pe care trebuie sa ii stii in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat peste o buna parte din atmosfera terestra se gaseste un strat putin explorat numit ionosfera. ICON (de la Ionospheric Connection Explorer) al NASA are scopul de a umple acest gol in cunoastere, fiind prima misiune spatiala menita sa...

- 50 de deputati si senatori (atat din partea PSD cat si partea USR, UDMR, ALDE si minoritati) au initiat o modificare majora a Legii Educatiei. Printre multe noutati apare si o propunere care schimba radical examenul de Bacalaureat. Practic, Bacalaureatul se va imparti in 2 examene distincte, cu nivel…

- Horoscopul din 16 noiembrie aduce vești bune pentru zodii, la capitolul bani, finanțe, cariera. Astrele promit o conjuctura favorabila nativilor care vor sa urce pe scara ierarhica. O zodie are parte de banii promiși, iar viața i se schimba radical!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo valabila în intervalul 12 noiembrie - 10 decembrie 2018. Afla, din materialul urmator, ce surprize aduce luna decembrie.

- Vremea se va raci in majoritatea regiunilor in urmatoarele zile, iar temperaturile se vor situa intre 1 si 22 de grade Celsius, in timp ce ploile vor fi din ce in ce mai prezente dupa 11 noiembrie, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 5 - 18 noiembrie…

- Potrivit noilor reguli, pasagerii Ryanair care doresc sa ia in avion cu ei orice bagaj mai mare decat "o mica geanta personala" vor trebui sa plateasca suplimentar, cu exceptia cazului in care sunt clienti cu prioritate la imbarcare. Imbarcarea prioritara costa 6 euro (7 dolari). Clientii…

- Trecerea la ORA DE IARNA va avea loc în ultimul weekend din octombrie, în noaptea de sâmbata spre duminica, 27/28 octombrie 2018. Ora 4:00 va deveni ora 3:00 si vom dormi mai mult cu o ora.