10 tari in care cu bani poti sa-ti cumperi al doilea pasaport sau "rezidenta de elita"

- Oamenii bogati nu-si mai cheltuiesc banii pe avioane private, yachturi sau hoteluri, ci aleg sa investeasca in obtinerea cetatdniei sau a rezidentei intr-o alta tara. 89% din britanici si-ar dori sa detina un al doilea pasaport si 34% au declarat ca...

- Primaria Alba Iulia va investi 1.600.000 de euro pentru modernizarea Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia. Pana la inceperea lucrarilor, reprezentanții administrației locale cauta soluții pentru relocarea a 22 de clase de elevi. Durata de realizare a lucrarilor este de 2 ani. “Nu,…

- Chinezoaica Qiang Wang (78 WTA), favorita 2, și-a trecut in palmares primul sau trofeu WTA, dupa ce compatrioata sa Saisai Zheng (112 WTA), cap de serie numarul 6, a abandonat in setul al doilea al finalei din cadrul turneului de la Nanchang. Qiang conducea cu 7-5, 4-0 in momentul in care adversara…

- Moldova este o țara mica, fara propriile resurse energetice și mereu vulnerabila la provocarile regionale. Intensificarea eforturilor pentru integrarea in Uniunea Europeana a adus o avalanșa de represiuni economice venite din partea Rusiei.

- Britanicul Geraint Thomas (Sky) a castigat, joi, etapa a 12-a a Turului Frantei, desfasurata intre localitatile Bourg-Saint-Maurice si Alpe d’Huez, pe distanta de 175,5 kilometri, informeaza news.ro.Pentru Thomas este al doilea succes consecutiv, dupa cel de miercuri, din etapa a 11-a.…

- "Pour l'eternite", aparut pe 13 iulie 1998, a fost cel mai bine vandut jurnal din istoria presei franceze: 1.642.501 exemplare! Azi, L'Equipe a dedicat 44 de pagini performanței albastre. In urma cu douazeci de ani, cand "cocoșii" au cucerit primul lor titlu mondial, L'Equipe a atins cerul. ...

- Londra este in prag de criza politica: Boris Johnson a demisionat din functia de ministru de Externe al Marii Britanii. El este cel de-al treilea politician care demisioneaza in numai 24 de ore, inaintea sa fiind David Davis, ministrul pentru Brexit si adjuctul acestuia, Steve Baker.