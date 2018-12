10 startup-uri romneşti de urmărit n 2019 Au obtinut finantari importante in acest an, au participat la competitii dedicate startup-urilor, la nivel modial, au fost premiate, si-au lansat produsele sau vor sa se extinda si in pietele de afara – StartupCafe a facut o selectie de cateva startup-uri romanesti, care au deja experienta in piata sau care abia s-au lansat, dar care au atras atentia in 2018 si merita urmarite indeaproape si in urmatorul an. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

