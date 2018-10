In general, circa 9 din 10 startup-uri esueaza, ceea ce inseamna ca de cele mai multe ori banii pe care investitorii ii baga in ele dispar odata cu intrarea in faliment. Iata datele celor mai remarcabile povesti de startup-uri care au disparut in acest an, in ciuda unor investitii uriase, de peste un miliard de dolari.