10 sfaturi pe care Papa Francisc le oferă pentru o viață mai fericită Intr-un interviu pentru revista Viva din Argentina, Papa Francisc a dezvaluit zece secrete pentru o viața fericita: 1. „Traiește și lasa-i pe alții sa traiasca" 2. „Fii deschis fața de alte persoane" 3. „Inainteaza ușor in viața" 4. „Petrece-ți timpul liber intr-un mod sanatos" 5. „Duminica este o zi libera" 6. „Creeaza joburi demne pentru tineri" 7. „Respecta natura și ai grija de ea" 8. „Nu fii negativ" 9. „Respecta credința altora" 10. „Lucreaza pentru pacea interioara". Papa Francisc a inceput vineri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vizita in Romania a Papei Francisc a marcat si un moment unic in lumea crestina, la Catedrala Mantuirii Neamului. Intr-o catedrala ortodoxa, cu atat mai mult ca vorbim despre Catedrala Nationala, a fost rostita o rugaciune catolica. Lucru care nu s-a mai intamplat pana acum. Momentul a fost anuntat…

- Credinciosii au inceput sa vina vineri inca de la ora 15,00, la Catedrala "Sfantul Iosif" din Bucuresti, unde, la ora 18,00, va fi oficiata Sfanta Liturghie, urmata de predica Papei Francisc. Cei care au...

- Papa Francisc incepe astazi o vizita apostolica in Romania, Bucurestiul constituind prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra, conform Agerpres.ro Desfasurata sub genericul Sa mergem impreuna , la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II lea, vizita de stat,…

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica in Romania, Bucurestiul constituind prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra. Desfasurata sub genericul "Sa mergem...

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica in Romania, Bucurestiul constituind prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra. Desfasurata sub genericul 'Sa mergem impreuna!', la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea, vizita de stat, pastorala si…

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Romania. Cei care doresc sa participe la Liturghia din 31 mai, oficiata de Papa Francisc la Catedrala ''Sfantul Iosif'' din Bucuresti, se pot inscrie pe o platforma online pana pe 30 aprilie, fara o limita de locuri.

- Cei care doresc sa participe, pe 31 mai, la Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie de la Catedrala ''Sfantul Iosif'', prezidata de Papa Francisc, se pot inscrie pe platforma inscrieri.papalabucuresti.ro, lansata vineri...

- Administratia Prezidentiala de la Bucuresti si Vaticanul au anuntat astazi programul oficial al vizitei pe care Papa Francisc o va face in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie. Suveranul Pontif va ajunge la Bucuresti pe 31 mai, cand va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele…