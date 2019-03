10 secrete amoroase pentru femeile peste 40 de ani Iata 10 sfaturi pentru ca viata ta sexuala sa devina un deliciu si nu un supliciu. 1. Banii nu reprezinta totul... dar cand vine vorba de sex, sigur ajuta Un studiu facut de Universitatea din Newcastle arata ca femeile care au avut iubiti sau soti bogati au avut mai multe orgasme decat cele care au avut iubiti mai saraci. 2. Un sarut pasional este un semn bun 2. Un sarut pasional este un semn bun Femeile cantaresc o relatie dupa cat de bine saruta barbatul respectiv, si este mai probabil sa se culce cu un barbat care se pricepe la asta. 3. Doamnele primele 3.primele Este foarte probabil sa fii doritoare sa oferi dupa ce ai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

