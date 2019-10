10 reguli pentru a avea o viata frumoasa de la Kinga Sebestyen 10 reguli pentru a avea o viata frumoasa de la Kinga Sebestyen Si nu doar sportul o face sa ajunga la aceasta stare de spirit, ci si 10 reguli pe care le urmeaza cu strictete si care o ajuta sa aiba o viata frumoasa, in armonie cu cei din jur. Kinga dezvaluie cele 10 porunci care ii ghideaza viata: Iubiti ceea ce faceti. Nu va complicati viata cu un job pe care il detestati. Nu va aduce nimic bun, nici pentru starea voastra psihica ori fizica, nici pentru acel business. Ganditi pozitiv. Incercati sa vedeti partea plina a paharului. Viata e scurta, nu are rost sa ne incarcam mintea cu ganduri negative.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

