Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere protocolul incheiat intre Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, privind educația juridica in școli, vineri, 9 martie 2018, s-a desfașurat activitatea „Drepturile și libertațile…

- Sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej va gazdui joi, 15 martie 2018, cu incepere de la ora 14:30, lansarea de carte și conferința “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos documentate despre evenimentele din Decembrie…

- In baza cererii nr. 4246 din data de 20 februarie 2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Marimim Prod SRL, cu sediul social in municipiul…

- In Capitala, cerșetorii gasesc, zilnic, metode de a ne lasa fara bani in portofel. Fie ca este vorba de povești lacrimogene sau chiar de cerșitul clasic, ce nu implica prea multa vorba, cei ce se folosesc de aceasta practica devin mai bogați cu pana la cateva sute de lei pe zi.

- Afland ca unul dintre concurenții ”iUmor” și-ar dori sa deschida o ”sarmalarie” in cazul in care ar reuși sa caștige marele premiu al concursului, juratul Cheloo a fost vehement.

- Un primar din Cluj a fost prins în timp ce mituia un jurnalist. Este vorba despre primarul din Beliș, Viorel Matis (PSD), care este cercetat de procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj, fiind prins în flagrant. Purtatorul de cuvânt…

- Reguli noi pentru vanzarea produselor congelate de patiserie și brutarie. Cumparatorii care sunt imbiati cu paine calda, chifle si pateuri gustoase trebuie sa gaseasca pe ambalaj lista ingredientelor.

- Daca-i tot frigu’ asta și ne-o prins inghețul care și cum, mai puțin cum trebe, am zis sa mai lasam deoparte rachiul de dude paroase și sa trecem pe apa cu lamai, ca face bine la ten și nici nu-l apuca pe asta den dreapta sa cante „Internaționala“ la dramba, ca sa se ascunda toate orataniile mici de…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a spus ca avizul negativ dat, marti, de sectia de procurori din CSM revacarii sefei DNA nu a fost unul de solidaritate intre procurori. "Toti membrii sectiei au anticipat efectele acestui aviz, chiar si consultativ. Asigur opinia publica si decidentii implicati ca…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island“, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule exotice, unde fanii…

- Tanase Potirca are 54 de ani, este din Targu Jiu, iar de patru ani a trecut de la palatul de acasa la o celula din Penitenciarul de Maxima Siguranta din Craiova, dupa ce a fost acuzat de evaziune fiscala cu ...

- Simona Halep se afla la Constanta si se recupereaza, dupa accidentarea de la Doha. Starea sa de sanatate este buna, iar aceasta va putea participa la Indian Wells. Andrei Pavel, unul dintre antrenorii Simonei Halep, a marturisit faptul ca tenismena va fi pe teren din luna martie, participand…

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina, joi, 22 februarie, la orele serii, la un incendiu izbucnit la camera centralei a unui operator economic care are ca domeniu de productie tamplarie, PVC, situat pe B-dul Mihai Viteazul din municipiu. Cauza probabila de incendiu a fost de natura…

- Acelasi Minister al Mediului, aceeasi Garda Nationala de Mediu, aceleasi probleme semnalate. Difera doar raspunsul comisariatelor judetene. In timp ce la Carei taierile din parcul dendrologic sunt justificate prin adrese …,,justificative,, din partea organismelor abilitate a veghea la intretinerea…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru a avea o zi perfecta. Vrei o zi in care sa nu ai de probleme cu stomacul si fara dureri de cap? Iata ce nu trebuie sa consumi niciodata la micul dejun. Micul dejun se spune ca este cea mai importanta masa din zi, dar ce sa te faci atunci cand…

- Distanta mare dintre corp si farfurie sta la originea tuturor greselilor care se comit la masa, scrie Aurelia Marinescu in „Codul bunelor maniere astazi”. Pentru a evita o serie de gafe este esential sa tinem cont de cateva reguli, incepand de la pozitia pe scaun si pana la scobitul in dinti.

- - Proveniți dintr-o familie de artiști, bunicul dumneavoastra fiind dirijor, iar tatal, acordeonist. Prin urmare, drumul spre muzica nu a fost greu de gasit. The post De vorba cu indragitul interpret de muzica populara Raul Borlea appeared first on Renasterea banateana .

- Dana-Ruxandra Panghe, beauty editor Unica.ro povestește despre cum pot afecta tenul inflamațiile și iritațiile și ce sunt exact acestea. Vezi și: Reguli simple pentru un ten fara acnee | Beauty News. Inflamațiile și iritațiile pot fi orice factor extern cu potențial agresiv pentru tenul tau. Chiar…

- Ministerul Finantelor nu vrea sa impoziteze Biserica, dar cauta solutii de finantare pentru zona sociala, in conditiile in Romania are o situatie neplacuta pe aceasta zona, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din Senat.

- Sorin Dumitrascu, liderul Federatiei Sindicatelor din Penitenciare, a declarat vineri ca situatia de la Spitalul Penitenciar Rahova, privind arestul unor angajati pentru agresarea unor detinuti, este rezultatul unei vendete personale si ca acuzatiile se bazeaza pe declaratiile unui singur martor.

- Felul in care iti incepi dimineata da tonul intregii zile. Incepe ziua cu stangul si pana seara te vei simti lipsit de energie, mai putin productiv si pozitiv. Cum putem evita sa ne trezim ”cu fata la cearceaf”? Iata cateva lucruri pe care le facem d

- In baza cererii nr. 3501 din data de 15.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Felix Club SRL. Sediul social se afla in satul Tuzla, comuna…

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…

- „Viața consacrata este semnul concret in lumea aceasta al veacului care va veni, dar care este, in același timp și prezent, nu este un veac total strain, ci este nou și implinitor, care este prezent in samanța, la fel cum Imparația lui Dumnezeu este prezenta in inimile celor care deja au primit-o din…

- Valentin I. este unul dintre inculpatii din celebrul dosar de viol de la Caracal, in care a fost condamnat si militarul de la baza militara NATO de la Deveselu, Razvan N. Valentin I. are acum 21 de ani, iar o ...

- Statele Unite au anulat decretul anti-imigrație, prin care cetatenilor a 11 tari le-a fost interzis accesul pe teritorul american. Anunțul a fost facut de Departamentul pentru Securitate Interna de la Washington.

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?, iar cea mai…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?, iar cea mai importanta…

- Angajații din Romania sunt in top atunci cand vine vorba de numarul de ore lucrate pe saptamana de europeni. Cel mai mult stau la serviciu angajații din Marea Britanie. Clasamentul european pune Romania intre primele zece țari atunci cand vine vorba de numarul de ore pe care il petrec la serviciu angajații.…

- La sarbatorirea Centenarului de la Colegiul National Mihai Eminescu din Buzau, Donald Tom – primul balbait al urbei, a tinut si el un discurs…asa cum stie el MAI BINE. Nu stim daca era sub influenta lui Bahus sau a pastilelor, cert este ca a iesit o comedie in toata regula.

- Analistul politic Radu Magdin, a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca este normal ca PSD sa guverneze pentru societate, dar ca ritmul in care o face va antagoniza din ce in ce mai multe categorii profesionale. Magdin considera ca protestele #rezist din weekend vor crea un frison in societate,…

- A fost panica in Rio de Janeiro! Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.Imaginile prezentate…

- Motoarele de cautare, precum Google sau Bing, sunt locul cu care oamenii impartasesc cele mai multe curiozitati si dorinte personale. Totusi, nimeni nu trebuie sa uite ca in mediul virtual ajung tot felul de informatii eronate, avertizeaza specialistii in domeniu.

- SC Parking Focșani SA, societate care se ocupa de parcarile din municipiu, sta prost la capitolul organizare și ”expediaza”cat mai repede șoferii care indraznesc sa dea telefoane la sediul din str. Ștefan cel Mare nr. 21, pentru a solicita diverse detalii. Astazi, am telefonat la numarul 0337.401.513,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni, la sosirea la sediul PSD, pentru sedinta CEx al partidului, ca "Prima zi la Palatul Victoriei este prima din ultimele." In ceea ce priveste declaratiile sale de saptamana trecuta, Tudose a declarat ca "Imi mentin foarte clar pozitia ca roman. Nu se poate vorbi…

- Felul in care scrii de mina nu spune doar ceva despre personalitatea ta, dar arata și ce fel de probleme de sanatate ai putea avea. In ziua de azi, felul in care scrii e folosit de tot felul de studii de cercetare pentru a vedea ce fel de om ești. Companiile se uita adesea la aspectul scrisului tau…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a anuntat marti ca a aprobatnoul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). Printre prevederile acestuia se afla interzicerea efectuarii serviciului pe scoala de catre elevi, a folosirii notelor ca mijloc de…

- Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), aprobat…

- Irina Loghin nu iși gasește menajera. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit care este motivul pentru care nu a gasit pe cineva care sa o ajute. „Aș vrea sa priviți lucrurile și din punctul meu de vedere. E ușor sa judeci, sa spui ca “este pretențioasa”, ca “nu a gasit…

- Polițiștii clujeni au depistat doi barbati banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. Cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore, iar ulterior arestati preventiv pentru 30 de zile.”Conform probatoriului administrat, în noaptea de 30/31.12.2017, doi barbati…

- O serie de modificari legislative foarte importante intra in vigoare anul acesta. Un nou model de carte de identitate, cu cip, chiar și pentru copii, noi reguli pentru obtinerea permisului de conducere si amenzi rutiere plafonate. Sunt doar cateva dintre schimbarile pregatite pentru romani, in 2018.…

- Desi democratii sunt optimisti in ceea ce priveste formarea unei coalitii parlamentare cu Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) dupa alegerile din 2018, Maia Sandu sustine ca nu va avea niciodata intrevederi cu presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, pentru ca acesta ar fi corupt.

- Carmen Dan a declarat, sambata seara, la un post TV, ca au inceput sa se vireze banii in urma recalcularilor pensiilor militare. De asemenea, ministrul de Interne a facut și anunțul referitor la pensionarile anticipate. "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- SALARIU 2018. Guvernul a adoptat o hotarare prin care stabilește ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri și alte adaosuri. Pentru un program complet…

- Intrunit la mijlocul acestei saptamani, Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a aprobat o serie de modificari in cadrul Regulamentului privind organizarea și desfașurarea jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Noutatea o reprezinta faptul partidele nu vor mai fi stabilite…

- O profesoara de geografie de 59 de ani din Moscova a fost concediata, fiind acuzata ca a facut striptease in fata elevilor sai. Svtelana Koliadova spune insa ca este un abuz al conducerii scolii, dupa ce s-a plans de conditiile de munca in urma adoptarii unui nou regulament care le interzice cadrelor…

- Cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), precum si mai multi angajati din penitenciare, protesteaza miercuri, in fata Ministerului Afacerilor Interne, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului de ordine publica.…

- Timp de trei zile, polițiștii au acționat în incinta supermarketurilor care comercializeaza pomi de Craciun pentru a verifica daca sunt îndeplinite toate condițiile legale în ceea ce privește exploatarea, transportul, depozitarea și comercializarea brazilor. Pentru neregulile…