10 reguli ca să slăbeşti rapid Iata ce reguli trebuie sa respectam ca sa avem o viața mai ușoara in timp ce urmam aceste diete: 1. Dieta nu se ține dintr-odata, ci treptat. Daca ne gandim ca ne putem alege o dieta pe care sa o ținem o perioada, iar apoi sa revenim la stilul nostru alimentar, mai bine renunțam. Indiferent cat de buna sau ușoara este acea dieta, probabilitatea sa revenim la vechile noastre obiceiuri este de suta la suta. Micile schimbari graduale ne vor duce mai departe decat o dieta drastica care sa ne faca sa uram tot acest proces. Pe de alta parte, e adevarat ca rezultatele imediate sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

