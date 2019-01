10 Piese vestimentare mereu actuale Tricoul alb simplu O piesa vestimentara simpla in aparența dar foarte utila și foarte ușor de asortat și folosit atat in ținute casual de zi cat și in ținute office sau de seara, tricoul alb este o piesa obligatorie in garderoba, incercați sa achiziționați tricouri albe simple de bumbac și sa va ingrijiți ca acestea sa iși pastreze culoarea imaculata. Jeanși skinny Aflați și ei in tendințe de o buna perioada de timp, blugii skinny au devenit un ʺmust haveʺ, foarte versatili și aceștia pot fi folosiți atat in ținute simple cu un tricouri sau maiouri cat și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

