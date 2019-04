Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Arges fac, vineri, cincisprezece perchezitii domiciliare pe raza orasului Stefanesti, la persoane banuite de savarsirea de infractiuni de furt calificat. Cei in cauza ar fi patruns prin efractie in mai multe societati comerciale din Mioveni si Maracineni, de unde ar fi sustras diverse…

- Politistii din Arges fac, vineri, cincisprezece perchezitii domiciliare pe raza orasului Stefanesti, la persoane banuite de savarsirea de infractiuni de furt calificat. Cei in cauza ar fi patruns prin efractie in mai multe societati comerciale din Mioveni si Maracineni, de unde ar fi sustras diverse…

- Politistii si procurorii DIICOT din Olt au facut, miercuri, peste treizeci de perchezitii pe raza municipiului Caracal si a comunelor Traian, Redea, Draghiceni, Farcasele si Tia Mare, din judetul Olt, la persoane suspectate de proxenetism si camatarie. Peste 120 de persoane au fost duse la audieri,…

- Un barbat de 34 de ani din Zarnesti, judetul Brasov, si-a injunghiat sotia si mama, apoi a vrut sa dea foc casei. Ulterior, s-a taiat in zona gatului, dar medicii au ajuns la fata locului si acorda ingrijiri atat victimelor, cat si agresorului.

- Politia din Franta a impuscat mortal un barbat in Marsilia dupa ce acesta a injunghiat patru persoane, scrie Daily Express. Patru persoane au fost ranite in atac dupa ce suspectul a inceput sa injunghie oamenii la...

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 31 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in alte cinci situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat de 34 de ani din municipiul Gherla, judetul Cluj, pentru violenta in familie.”La data de 1 februarie a.c., in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112, despre faptul ca pe…

- Un barbat a fost injunghiat in aceasta seara, in jurul orei 18.50, in plina strada, de un barbat pe care a indraznit sa-l opreasca dupa ce a furat. Pentru a putea scapa cu produsele furate dintr-un magazin aflat pe strada Oborului din Arad, agresorul in varsta de 30 de ani a scos cuțitul și i-a ...…