10 pentru siguranta – Fa-ti prieteni in lumea reala! Intr-o lume tot mai digitalizata, in care tehnologia acapareaza din ce in ce mai multe domenii de activitate si sfere de interes, relatiile interumane ajung sa depinda intr-o mai mare masura de comunicarea virtuala decat de cea fata in fata. Ne imprietenim si ne „desprietenim”, ne indragostim sau ne despartim pe retelele de socializare, facem schimb de informatii utile sau raspandim barfe si zvonuri prin intermediul aplicatiilor de mesagerie, printr-un sms sau mesaj pe WhatsApp. O fi bine? O fi rau? Avantajele tin de rapiditatea cu care se invinge factorul distanta, sau cel de timp. Dezavantajele… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

