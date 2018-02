Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de București Aida Caruceru a fost aleasa astazi in calitate de sectetar al grupului social-democrat din Camera Deputaților. Ea este printre cei mai tineri deputați care au ocupat aceasta funcție pana acum.Aida Caruceru a declarat, pentru stiripesurse.ro, ca este conștienta de…

- Canon Europe a anuntat astazi lansarea modelului LEGRIA HF G26, o camera video Full HD care vine în întâmpinarea nevoilor videografilor entuziasti si care inspira încredere atunci când înregistreaza. Filmarea cunoaste acum un alt nivel, datorita camerei video…

- Din respect fata de opinia publica si pentru informarea corecta a iesenilor, conducerea Primariei Municipiului Iasi face o serie de precizari. Stadiul elaborarii Planului de calitate a aerului Prin adresa nr. 6306 / 19.01.2018, Primaria Municipiul Iasi a transmis catre Ministerul Mediului, Agentia Nationala…

- Chiar daca nu este o impatimita a modei, orice femeie isi doreste sa aiba in dressing macar cateva piese de rezistenta, fie ca este vorba despre perechi de pantofi eleganti, realizati de un brand celebru, fie rochii de seara pretioase, din colectii renumite, care sa contribuie decisiv la crearea unei…

- La inceputul lunii curente, Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de partener, și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiect finanțat in cadrul…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand ca "ea probabil nu-si da seama in ce a intrat". "Deja am hotarat ca vom vota…

- Firma responsabila de refacerea carosabilului a facut o lucrare de mantuiala. Cel putin asa reiese din masurile luate de Politia Rutiera. Drumarii au fost amendati pentru ca nu au adus asfaltul la starea initiala, dupa ce au intervenit pe calea de rulare catre orasul Buzau. „Am primit si sesizari din…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea…

- Intr-o zi insorita de vara, am ajuns cu livrarea de legume la adresa indicata in formularul online. In cateva minute, am trecut de interfon si am ajuns in sufrageria familiei careia ii adusesem cosul cu legume. Langa parinti, au aparut imediat copiii, dornici sa vada ce adusese strainul din casa…

- Advertorial – Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de ofertele speciale pentru Antalya – avion din Cluj. Turcia este cea mai populara destinatie de vacante aleasa de turistii din intreaga lume. Avion direct din Cluj, hoteluri si servicii de calitate, garantia unui concediu…

- Statistica de pe site-ul P.E. arata ca social-democrata are 332 de luari de cuvant in acest mandat, 151 de propuneri de rezolutie si 170 de intrebari parlamentare. Insa a fost o singura data raportor principal, functie pe care eurodeputatii o considera cea mai relevanta si importanta pentru munca lor.…

- Salutam nominalizarea politica a euro-deputatului Viorica Dancila, in calitate de viitor Prim-ministru al Romaniei Nominalizarea unei femei, un deputat european foarte profesionist, de incredere si competent, cu un mare atasament fata de valorile europene si progresiste, ar putea constitui cea mai buna…

- Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro, surse din domeniul transporturilor.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII In 13 ianuarie 2017, Stefan…

- Navitel R600 este o camera video auto DVR robusta, usor de setat si folosit. Desi, ca pret, nu este un produs entry-level (270-400 de lei in magazinele online), R600 incorporeaza functiile de baza pentru un astfel de dispozitiv. Modelul testat nu beneficiaza de caracteristici mai avansate, precum ajustarea…

- Victor Alistar, membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din partea societatii civile, a afirmat joi ca nu crede in existenta unor magistrati care lucreaza si in cadrul serviciilor de informatii, dar s-a pronuntat pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de astfel de suspiciuni.…

- Panasonic anunța lansarea a doua noi camere video 4K (HC-VXF1 și HC-VX1) și unei camere video Full HD (HC-V800) care includ un nou obiectiv, special proiectat, și un nou senzor CMOS, mai mare, pentru a realiza videoclipuri de calitate mai buna. Fiecare dintre aceste camere poseda calitați optice…

- ADR Sud Muntenia a obținut finanțare nerambursabila pentru un nou proiect european! Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția, in calitate de partener, impreuna cu Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Mihai, a explicat, la interviurile Libertatea, motivele pentru care medicii de familie ar trebui sa semneze actele adiționale la Contractul-cadru, recunoscand totuși ca asistența medicala primara este subfinanțata, chiar daca, pentru…

- Simona Halep incepe noul an in forta. Simona Halep a caștigat, luni, fara emoții meciul disputat in primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, impotriva americancei Nicole Gibbs (110 WTA), scor 6-4, 6-1. Sportiva a declarat ca se bucura de faptul ca a reusit sa inceapa primul ei an pe locul I WTA cu…

- "Va multumesc foarte mult pentru ca ati venit, apreciez ca veniti mereu sa ma sustineti. Este intotdeauna frumos sa evoluezi in fata unui public numeros. Pentru mine este intodeauna frumos sa joc aici, la Shenzhen, am castigat un titlu, acum 2-3 ani. Ma bucur ca am castigat astazi, e prima mea victorie…

- Stim cu totii ca iarna este un anotimp dificil, ba chiar greu am putea spune, in care esti cumva limitat atunci cand vine vorba despre a face reparatii in interiorul locuintei tale. La nivelul alimentarilor cu apa calda este destul de greu sa reacționezi, mai ales daca intervenția despre care vorbim…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a agreat in cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ revizuirea obligațiilor privind indicatorii de calitate aferenți serviciului de acces la internet, inființarea unui Punct de informare unic cu privire la infrastructura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca magistratii pot protesta spontan sau organizat "in calitate de cetateni". "In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati, au restrictiile si interdictiile si incompatibilitatile…

- În calitate de cetațeni, magistrații își pot exercita toate drepturile pe care legea le confera, însa în calitate de magistrați au restricțiile și incompatibilitațile pe care le prevad Constituția și legile speciale, a spus

- ISJ Vaslui a finalizat proiectul “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de calitate”, finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui a organizat conferința finala a proiectului “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de…

- Dupa ce oficialii Companiei de Apa Arieș SA au anunțat ca luni se va semna, la Palatul Victoria in București, proiectul cu finanțare europeana in valoare de circa 160 de milioane de euro, cel mai mare proiect european care a fost vreodata in zona noastra, mesajele pozitive au inceput sa ”curga”. Read…

- Antrenorul Louis Van Gaal, care a pregatit echipa Manchester United inaintea numirii lui Jose Mourinho, a declarat ca, sub conducerea portughezului, formatia de pe Old Trafford joaca un fotbal plictisitor. Olandezul mai spune ca prefera sa urmareasca meciurile rivalei Manchester City, o echipa cu…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat modificarea componentei comisiei de evaluare a activitatii profesionale a procurorilor constituita la nivelul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. In acest sens, a fost numit in calitate de membru desemnat procurorul Vasile Draghici,…

- Vineri, 8 decembrie 2017, Curtea de Apel București a hotarat repunerea pe rol, dupa un an de zile, a procesului privind fuziunea dintre PMP și UNPR.Noul complet de judecata, desemnat in urma autorecuzarii completului anterior, a admis ca in acest moment, conform Registrului Partidelor Politice,…

- Daca iti doresti sa obtii o pozitie buna in Google, trebuie sa stii ca optimizarea SEO este o activitate pe care trebuie sa o faci constant si ca nu trebuie sa abandonezi dupa primele rezultate vizibile. In aceeasi nota, este foarte important sa cunosti permanent cele mai noi practici in optimizarea…

- La întrebarea “Ati auzit despre urmatoarele publicatii locale tiparire”, cotidianul Monitorul de Cluj s-a clasat pe primul loc în preferintele clujenilor. 94% din respondenti au declarat ca au auzit de acest ziar. Pe urmatoarele locuri s-au clasat Gazeta de Cluj (80%),…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca pozitia avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" si "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii liberali se delimiteaza…

- Printul Harry si Meghan Markle au dat deja primul interviu in calitate de cuplu. Asta la doar cateva ore de la anuntarea logodnei. Au vorbit. ati ghicit, despre inceputul relatiei lor. Si despre ce urmeaza. Un lucru este cert: sunt amandoi vizibil indragostiti

- Romania se afla pe primul loc in lume in privința raportului calitate-preț in privința internetului, potrivit unui top realizat de catre Cable.co.uk, scrie NewAtlas . Țara noastra se claseaza pe locul 18 in lume in privința vitezei de transfer, cu o medie naționala de 21,33 Mbps și pe poziția a opta…

- Dupa ce-n cursul acestei dimineți s-a anunțat, printr-un comunicat oficial, logodna dintre Prințul Harry al Marii Britanii și actrița americana Meghan Markle, cei doi au ieșit, in public, pentru prima data in calitate de logodnici. Prima lor apariție in calitate de logodnici Meghan (36) și Harry (33)…

- Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a semnat vineri, 23.11.2017 cererea de finanțare pentru proiectul ”Construcția Autostrazii Sebeș-Turda-Faza II” depus de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in calitate de Beneficiar al finanțarii…

- Deputatul liberal de Maramures, Dr. Viorica Chereches pledeaza pentru prevenirea bolilor si in special a celor transmisibile. Recent, parlamentarul a semnalat in plenul Camerei Deputatilor lipsa vaccinurilor antigripale care la aceasta data trebuiau sa ajunga in cabinetele medicilor de familie si administrate…

- 300 de copii din din Raionul Ialoveni și Municipiul Balți au beneficiat de instruiri teoretice și practice in domeniul siguranței rutiere, noteaza NOI.md. Micuții au fost invațați de angajații INP regulile de circulație și cum sa se deplaseze pe drumurile publice in calitate de pieton, pasager sau in…

- Deputatul dejean Cornel Itu a participat ieri, 20 noiembrie 2017, in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, la o intalnire cu omologii din Republica Moldova, aflați intr-o vizita de lucru in țara noastra. „Am participat luni, 20…

- Mircea Vintila, cunoscut și ca Ciocu', este un muzician, cantareț și compozitor roman de muzica folk. Mircea Vintila face parte din prima generație de artiști folk din Romania, cea a anilor '70.

- Serviciile medicale din Romania sunt la un nivel de calitate minimal de 63,39%, raportat la standardul acceptat in domeniu de minimum 80%, din cauza lipsei de comunicare empatica cu pacientul si a profesionalismului medicilor din cabinetele de planificare familiala, se arata intr-un studiu realizat…

- Compania Facebook anunța o schimbare importantași mult așteptata de marea majoritate a utilizatorilor sai, privind conținutul afișat în ”newsfeed”.Astfel, în curand, Facebook va ascunde din newsfeed postari care sunt considerate spam, clickbait sau care dezinformeaza.Conducerea…

- Anuntul a fost facut marti Prefectura, printr-un comunicat de presa. "Scopul inregistrarii este sprijinirea activitatilor agricole si de prelucrare, a sistemelor agricole asociate produselor de inalta calitate, in baza indeplinirii obiectivelor politicii de dezvoltare rurala. In sistemele…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- Dacia Sandero Stepway are mare succes in Elveția. Jurnaliștii cotidianului elvețian Blick au testat, mai multe zile, noul model Dacia Sandero Stepway și au ramas mai mult decat placut impresionați de el. „Stați jos. Imaginați-va o mașina mica, dar cu aspect de SUV. Cu motor turbo, cu accent pe culori…

- Producatorii de telefoane mobile se lauda mereu ca îmbunatațesc senzorii de stabilizare de pe camera. Chiar și așa de multe ori fotografiile ies mișcate iar momentele nu mai pot fi recreate. Atunci intra pe scena stabilizatoarele pentru telefoanele mobile. La o prima vedere par…

- 35 de studenți ai Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Geografie, Masterul de Climatologie si Resurse de Apa au fost oaspeții Administrației Bazinale de Apa Argeș – Vedea intr-o vizita de cunoaștere a activitații practice de gospodarire a apei. Cu aceasta ocazie studenții au vizitat la sediul…

- Daniel Isaila, selecționerul naționalei U21, a prefațat duelul extrem de important pe care Romania il va juca vineri cu Portugalia, in preliminariile pentru CE 2019. "E un meci extrem de important, pe care il astept cu mare nerabdare. Asta le-am transmis si baietilor, ca sunt mereu nerabdator sa-i…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, considera ca numirea Silviei Radu in funcția de primar general interimar ar fi „un atac raider in stilul lui Plahotniuc asupra Primariei, care ar trebui sa completeze dosarul de uzurpare a puterii examinat de procurori”. „Plahotniuc a reușit…