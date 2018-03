10 outfituri cool marca Regina Maxima a Olandei. Este cea mai fashion!

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Portugaliei a fost invinsa, luni, cu scorul de 3-0, de selectionata Olandei, intr-un meci amical disputat la Geneva.Golurile au fost marcate de Memphis Depay (12), Ryan Babel (32) si Virgil van Dijk (45). Meciul a fost intrerupt cateva momente dupa o ora de joc, dupa…

- "Pentru a marca împlinirea a 12 de existenta ai Mitropoliei Clujului, duminica, 25 martie 2018 de praznicul Bunei Vestiri, începând cu ora 9.30, un sobor de sase ierarhi, format din: IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, IPS Ioan, Mitropolitul Banatului, IPS Timotei, Arhiepiscopul…

- O noua lecție de stil. Adevarul este ca o prinde de minune aceasta culoare puternica pe Regina Letizia și profita de acest atu cat de mult poate. Și cu atat mai curajoasa este atunci cand imbraca un intreg outfit in aceasta culoare sangerie. O noua ieșire publica, o noua ținuta parca desprinsa din paginile…

- Primaria Cornu Luncii va construi o poarta in forma de arc de triumf pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire. Primarul comunei, Gheorghe Fron, a declarat ca noua poarta va fi amplasata pe DN 2E si ar urma sa fie inaugurata anul acesta, in data de 6 noiembrie. Fron a precizat ca aceasta data a ...

- Astazi, cele doua regine au vizitat Haga, unde au vizitat o scoala cu profil tehnic si s-au intalnit cu elevii. Cele doua s-au asortat perfect, purtand tinute elegante in tonuri de gri. Regina Maxima, in varsta de 46 de ani, a optat pentru o rochie cu volane, prinsa in talie cu o centura maro, din piele.…

- La cateva ore de la sosirea regilor Iordaniei pe taram olandez, aceștia au luat parte la un dineu organizat in onoarea lor. Acolo, Regina Rania a avut ocazia sa straluceasca intr-un outfit tradițional iordanian și sa continue cu parada fashion cu care ne-a obișnuit! foto: Getty Images Ținutele purtate…

- Timp de doua zile, Regina Rania a Iordaniei și soțul sau, Regele Abdullah, se vor afla intr-un turneu regal in Olanda, pentru a intari relațiile diplomatice intre cele doua țari. Gazdele celor doi au fost, evident, regalitațile olandeze, respectiv Regina Maxima și soțul sau, Regele Willem. FOTO: Hepta…

- Naționala de rugby a Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii au facut scandal dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata de un roman, Vlad Iordachescu. Marca dezvaluie azi ca Federația Europeana de Rugby va anazlia vineri arbitrajul…

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii insa ne acuza de jocuri de culise, dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata de un roman! "Stejarii" merg cu scandal la Mondiale. Asta dupa ce spaniolii acuza arbitrajul de la partida pierduta…

- Audi, al treilea producator de automobile premium din lume,dupa Mercedes-Benz și BMW, a anunțat investiții de aproximativ 40 de miliarde de euro, in urmatorii cinci ani, pentru a-si extinde gama de modele si a accelera trecerea la vehiculele electrice.

- Justitia spaniola a incalcat drepturile a doi catalani condamnati pentru incendierea unei fotografii cu regele si regina Spaniei, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit unui comunicat emis marti, transmite dpa. Cei doi catalani au fost condamnati pentru insultarea Coroanei dupa…

- Este una dintre regalitațile care știu cum sa se imbrace. Alaturi de Regina Letizia a Spaniei, Regina Rania a Iordaniei, Prințesa Victoria a Suediei, Ducesa de Cambridge și Meghan Markle, viitoarea soție a Prințului Harry, Regina Mathilde a Belgiei, este un etalon de stil. Regalitațile Belgiene sunt…

- Marca și palmaresul Rapidului nu sunt dorite de nimeni. Nici la a șaptea licitație nu s-a prezentat nimeni! Nici la a șaptea licitație publica cu strigare pentru marile, culorile și palmaresul Rapidului nu s-a prezentat nimeni. Echipa din Giulești, campioana de trei ori, nu mai face nici macar 2 milioane…

- Noua jucatori ai echipei FC Barcelona au fost supusi unui control antidoping al reprezentantilor FIFA inainte de antrenamentul de joi al formatiei catalane, informeaza sport.es.Fotbalistii testati sunt Sergio Busquets, Paulinho, Jordi Alba, Lucas Digne, Gerard Pique, Andre Gomes, Ter Stegen,…

- Letizia a facut o pasiune pentru o piesa din garderoba sa. De ceva vreme, regina Spaniei a achiziționat o superba pereche de cizme peste genunchi, din piele intoarsa, un model cu toc stiletto și varful ascuțit, intr-o culoare puternica, roșu. Și cum ea este o femeie care apeleaza la reciclarea ținutelor,…

- Fostul international spaniol Enrique Castro Gonzalez "Quini" a incetat din viata la 68 de ani din cauza unei crize cardiace.El a jucat de-a lungul carierei la Sporting Gijon, dar si la FC Barcelona. Quini a inscris opt goluri in 35 de meciuri pentru nationala iberica si a fost cel mai…

- In varsta de 45 de ani, Regina Spaniei impresioneaza cu ținutele sale de fiecare data cand apare la vreo indatorire regala. Este o femeie cameleonica care iși adapteaza vestimentația in funcție de evenimentul la care participa, așa ca am vazut-o pe Letizia in o mulțime de outfituri impresionante, de…

- Regina Maxima și Regele Willem-Alexander al Olandei au plecat alaturi de cele trei fete ale lor in vacanța anuala din Lech, Austria. De acolo ne-au bucurat și pe noi cu o ședința foto atipica, realizata chiar in varful munților, unde panorama era spectaculoasa. Tabloul de familie perfect. Simpatici…

- Cresterea rapida a interesului finantatorilor europeni pentru ICO-uri nu este trecuta cu vederea nici de catre antreprenorii romani, care au inceput sa-si puna serios problema adoptarii tehnologiei Blockchain. Si cum avantajele tehnologiei revolutionare sunt atat de tentante si palpabile,…

- Formatia Atletico Madrid a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Spaniei, al saptelea sau joc consecutiv fara infrangere in primul esalon.In ultimele sapte partide, Atletico a inregistrat sase victorii…

- La aproape noua ani dupa meciul de pomina dintre Chelsea si Barcelona, din returul semifinalelor Ligii Campionilor, incheiat cu scorul de 1-1, Tom Henning Ovrebo, arbitrul acelei intalniri, a admis ca a avut o prestatie foarte slaba, intr-un interviu realizat de Marca. ...

- In perioada 8-11 februarie sportivii de la A.C.Sakura Carei au avut un program bogat in evenimente. Sportivii Knecht Patrik, Medvei Edwin , Pomian Mirela , Molnar Patric, Keseru Mercedes au luat parte la Stagiul de pregatire PSK-Transylvania Karate Festival din Oradea, insotiti de antrenorii Engber…

- Timp de cateva zile, Regii Iordaniei au fost invitații de seama ai șeicului Mohammed. Cu ocazia aceasta, Regina Rania și soțul sau, Regele Abdullah al II-lea, au vizitat muzeul Louvre, din Abu Dhabi, care a fost inaugurat la sfarșitul anului trecut. Iata cu ce ținuta a impresionat Rania la aceasta vizita…

- Profesorul pasionat de fotografie si calatorii hoinareste prin localitatile salajene in cautarea autenticului, a traditiilor si arhitecturii locale, a peisajelor sau a panoramelor spectaculoase.

- Legenda fotbalului olandez, Ronald Koeman este noul selectioner al "Portocalei Mecanice"!Tehnicianul in varsta de 54 de ani, il va inlocui pe Dick Advocaat, care a fost demis anul trecut dupa ratarea calificarii la mondialul din Rusia.

- Real Madrid, detinatoarea titlului, a facut un nou pas gresit in campionatul de fotbal al Spaniei, terminand la egalitate in deplasare, scor 2-2, cu formatia Levante, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a sezonului, disputata

- Zi de mare sarbatoare in Spania. Azi, Regele Felipe al VI-lea a implinit frumoasa varsta de 50 de ani și, așa cum se cuvine, a patrecut alaturi de familie. Daca toți ar fi crezut ca regele va fi cel spre care toata lumea iși va indrepta atenția, ei bine, altul a fost punctul de interes. Nici macar Regina…

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Gorj va marca in acest an Ziua Mondiala a Zonelor Umede (2 Februarie) prin activitați de educație ecologica programate sa se desfașoare in perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2018 in mai multe unitati de ...

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP."Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea…

- O noua indatorire regala, o ocazie perfecta pentru a impresiona poporul cu o alta ținuta fashion. Stilata Regina Letizia a intors toate privirile la cel mai recent eveniment la care a participat impreuna cu soțul sau, Regele Felipe al VI-lea, la Toledo. Cuplul regal a vizitat o fabrica spaniola, iar…

- In Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) a aparut o noua marca de automobile numita Naenara. Producatorul va oferi clientilor locali niste mașini dotate practic cu o serie de optiuni „de top".

- RISE Project, comunitatea de jurnaliști, programatori și activiști care investigheaza crima organizata și corupția ce afecteaza Romania și țarile din regiune, se afla in centrul unui subiect de presa care se poate transforma intr-un scandal de proportii.

- Cu toate acestea, exista o serie de reguli stricte de la care copiii nascuti in familiile regale nu trebuie sa se abata: Nu pot juca Monopoly Acest aspect a plecat de la Printul Andrew, Ducele din York, cand, in urma cu cativa ani, a aparut public detinand jocul unde, a spus ca nu au voie sa il joace…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge, a murit la varsta de 81 de ani, dupa o scurta suferinta provocata de o boala grava, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, informeaza DPA. Nascuta la Basel, creatoarea…

- La scurt timp dupa ce a a aparut pentru prima data pe coperta revistei Vogue, vis pe care multe modele nu au reusit sa si-l implineasca nici dupa ani de experienta in moda, fiica lui Cindy Crawford mai bifeaza un succes in cariera.

- Academia Rapid a mai reușit sa faca un transfer important in aceasta iarna, dupa Vasile Maftei. Giuleștenii tocmai au semnat cu Ionuț Voicu, fundaș care a mai evoluat la Rapid, iar ultima oara a fost la Gaz Metan, unde a prins 8 meciuri la 33 de ani. Ultimul meci oficial jucat a fost pe 17 septembrie,…

- Ultima oara cand a aparut in public a fost cu ocazia participarii la inmormantarea Regelui Mihai I in Romania, pe 16 decembrie, iar acum fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, a participat alaturi de familie la Ziua Epifaniei. Pe 6 ianuarie familia regala a Spaniei s-a reunit pentru o sarbatoare importanta,…

- Formatia Deportivo La Coruna a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Villarreal, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei, in care Florin Andone a inscris golul oaspetilor.Andone, integralist la La Coruna, a marcat in minutul 84, scrie news.ro. Pentru…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile „Aratarea Domnului” sau „Epifania”, si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Nasterii lui Iisus Hristos. Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine importante…

- Timp de peste 24 de ore, vanturi violente si vijelii puternice s-au abatut asupra Angliei, Irlandei, Elvetiei, Germaniei, Belgiei, Olandei, Frantei si Spaniei, ranind zeci de persoane, perturband traficul aerian si privand de electricitate cateva mii de locuinte.In Franta, o femeie de 93…

- Riscul de avalansa a atins un nivel maxim joi in Alpii francezi, dupa trecerea furtunii Eleanor deasupra Europei Occidentale, unde acest fenomen meteorologic extrem a facut patru victime in Franta si Spania si a stimulat mai multe incendii in Corsica, informeaza AFP. Timp de peste 24 de…

- Malaga nu este doar numele unui oras-port din Andaluzia (sudul Spaniei), loc de nastere pentru pictorul Pablo Picasso si actorul Antonio Banderas. Malaga este si numele unei delicioase inghetate, cu parfum de rom si stafide carnoase.

- La data de 30 decembrie, polițiștii Secției nr. 1 Ploiești au organizat și desfașurat o acțiune in zona Halelor Centrale și a Oborului din municipiu. Pentru neregulile constatate au fost aplicate zece sancțiuni contravenționale, in valoare de 2.500 de lei și au fost confiscate bunuri de 2.000…

- Sport Simona Halep – locul 1 WTA A ajuns nr. 1 WTA in 2017, chiar daca in acest an nu a caștigat niciun trofeu de Mare Slem. „A fost cel mai greu an, dar a fost si cel mai frumos. In ziua in care am ajuns pe primul loc, parca s-a topit toata suferinta adunata in timp, dar a fost si o implinire profesionala…

- Aflata la Timișoara, in scurta vacanța a PE, Grapini a transmis o declarație complexa. "Intenționam sa vin cu un mesaj pacificator, pentru ca e prea multa ura in jurul nostru, suntem atat de inverșunați, unii impotriva altora, incat ma mir ca mai rezista țara asta minunata, intr-o astfel de…

- Atacantul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a fost desemnat jucatorul anului, iar tehnicianul formatiei din capitala Spaniei, francezul Zinedine Zidane, antrenorul anului, in cadrul Globe Soccer Awards. Real Madrid a fost votata echipa anului.

- De-a lungul istoriei, Timisoara a fost gazda pentru numerosi regi si imparati. Aici au fost, printre altii, Carol Robert, Sigismund de Luxemburg, Iosif al II-lea, Franz Iosef, Ferdinand, Carol al II-lea, Mihai I sau Beatrix a Olandei.