10 octombrie. Mistererul lui 10.10. Semnificaţii numerologice In numerologie, numerele indica relatii cu karma. Numarul 10 este un numar karmic. Data de 10.10 (10 octombrie) este un bun prilej de reset. O zi in care se aliniaza energiile inceputurilor. O zi in care te eliberezi de "datoriile" trecutului. 10.10 este un moment de iertare, de eliberare, de traiectorii noi. Data de 10 octombrie (10.10) inseamna deschidere spre optimism, spre indeplinirea dorintelor. Zece este numarul destinului. Este punctul de lansare a individualitatii, a creativitatii, a independentei. Zece este format din 1, numarul liderilor si 0, numar care inseamna amplificare. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

