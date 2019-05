10 motive sa urmaresti la TVR vizita Papei Francisc in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- In toate orasele in care se vor desfasura activitatile oficiale ale Papei Francisc - Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj sunt programate, de marti pana joi, ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif in Romania. Potrivit unui…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 30 mai 2019, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic monede din aur si alama pentru colectionare si va pune in circulatie o moneda din alama, cu tema Vizita Apostolica…

- CFR Calatori va asigura, cu ocazia vizitei Papei Francisc, circulatia trenurilor special comandate pentru transportul grupurilor mari de pelerini, va suplimenta cu vagoane trenurile spre /dinspre Bucuresti - 31 mai, Iasi si Miercurea Ciuc - 1 iunie si Blaj - 2 iunie si va introduce noi trenuri, pe rutele…

- Pe langa pregatirea spirituala, logistica si tehnica a intalnirii cu papa Francisc, si cantarea are un loc special in crearea atmosferei de sarbatoare la acest eveniment. La Iași și la București,sute de persoane sunt implicate in acest moment. Au fost compuse și imnuri speciale dedicate Sfantului Parinte.…

- Executivul discuta in sedinta de miercuri, care incepe la ora 16.00, un proiect de hotarare pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului (SGG) cu suma de noua milioane lei pentru organizarea vizitei Papei Francisc in Romania. "Pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea…

- Programul vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania a fost facut public de Administrația Prezidențiala. Sfantul Parinte se va afla la la Blaj in data de 2 iunie, duminica. Acesta va sosi pe Campia Libertații in jurul orei 10,30 și va oficia Divina Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi martiri…