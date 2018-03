Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua verde a inceput sa se bucure de popularitate in momentul in care cercetatorii au prezentat efectele benefice ale acesteia asupra organismului nostru. Cafeaua verde este de fapt cafeaua naturala, neprajita, care și-a pastrat toți nutrienții.

- Samsung Galaxy S9 este telefonul de top al companiei sud-coreene și este unul dintre cele mai in voga smartphone-uri ale momentului. Noul telefon Samsung Galaxy are o camera revoluționara care se adapteaza la fel ca ochiul uman. Iata cinci motive pentru care merita cumparat. eMAG a lansat și o campanie…

- Claudia Pavel a vorbit despre experiența la Exatlon, dar și ce i s-a intamplat in primele zile cand a revenit acasa. Ea a mai spus ca nu ar sta pe ganduri daca i s-ar mai propune o experiența cum a fost aceea din Republica Dominicana. Aflata la masa juriului in locul lui Catalin Botezatu, la […] The…

- Noi detalii ies la iveala dintr-un caz care a cutremurat o tara intreaga, in urma cu mai mult timp. Dosarul este extrem de dramatic si prezinta uciderea unui student din anul I intr-un camin al Universitatii „Al. I Cuza” din Iasi si tentativa de omor comisa impotriva celui de-al doilea. Desi Aurelian…

- Malvina Cservenschi a intrat intr-un con de umbra de cand a renunțat la televiziune, concentrandu-se asupra afacerii sale cu bijuterii și decorațiuni. Doar desparțirea de fostul ei iubit, Dorian Boguța, a readus-o in atenția presei mondene… cel puțin pana acum, cand CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din…

- Spatiile verzi din jurul blocurilor au fost transformate tot mai mult in parcari personale. Acestea nu au fost doar insusite de unii dintre locatarii blocurilor, ci si personalizate. Oamenii le-au pus garduri si lacate, lucruri evident ilegale. Un astfel de exemplu este si cel al unui constantean a…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul anunta pe YouTube…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- Daca vrei sa scapi de momentele in care ești sunat de tot felul de numere de telefon dubioase, Android P va oferi o astfel de soluție integrata in sistem. Suntem din ce in ce mai aproape de lansarea unui Developer Preview pentru noul sistem de operare de la Google, așa ca avem ocazia sa și aflam cate…

- EXATLON 3 MARTIE. In lipsa Alinei, nominalizata pentru eliminare din echipa ”Razboinicilor”, colegii ei și-au dat drumul la gura! Criticile au inceput sa zboare in direcția acestora, mulți considerand ca plecarea ei ar fi fost un lucru bun pentru echipa, care nu va mai fi trasa in jos! Cel care a spus…

- Luna este satelitul natural al Pamantului și datorita ei, viața așa cum o cunoaștem in prezent este posibila. De-a lungul anilor, Luna a nascut diverse controverse, chiar și dupa ce Neil Armstrong a „cucerit-o”, in 1969. Una dintre dileme se leaga de numele sau, care nu este nici pe departe atat de…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Kieron Durkan, un popular fotbalist englez, a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala. Kieron Durkan a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde acesta a copilarit. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte…

- Dragoș Buliga, regizorul serialului „Las Fierbinți”, a caștigat marele premiu la un festival din America. Producția cu care a caștigat il are in rolul principal pe Armand Assante. Scenariul este scris de Octav Gheorghe, fost publicitar, care a lucrat la marile show-uri ale Pro TV și și-a pus semnatura…

- Implicata intr-un scandal de evaziune fiscala, cantareața columbiana a fost obligata sa restituie banii datorați statului spaniol. Conform presei straine, risca pana la 2 ani inchisoare daca nu ar fi inapoiat milioanele de dolari datorate statului, așa ca Shakira a ales calea cea mai simpla. In varsta…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de 66 de ani,…

- LALEXPO, Latin America Adult Business sau, cu alte cuvinte, cel mai mare summit al industriei de Adult Entertainment din America de Sud, aflat la cea de-a cincea ediție celebrata in februarie 2018, și-a desemnat premianții in cadrul LALEXPO Awards. La prestigiosul eveniment din Cali, in Columbia, au…

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanteana Calugareni, a fost preluata de o senilata in conditiile in care drumul era inchis circulatiei din cauza Codului Portocaliu de viscol si ger. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, apelul la 112…

- Lidia Buble a fost foarte emoționata in ediția din aceasta dimineața de la „Neatza cu Razvan și Dani”. Artista a inceput sa planga in platoul emisiunii, atunci cand a inceput sa vorbeasca despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea…

- Complexul Energetic Oltenia are unda verde pentru redarea in circuitul silvic a haldei exterioare Bujorascu Mic, de pe raza comunei Ciuperceni. Cariera Rosiuta nu mai haldeaza aici din luna octombrie 2010. Abia acum, la 8 ani distanta, compania...

- Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a comentat pe rețeaua de socializare, reacțiile rautacioase ale celor care au acuzat-o pe Gabriela Firea ca a inchis școlile din cauza vremii. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita cu autobuzul/microbuzul…

- Dinamo a fost invinsa sambata de Astra, la Giurgiu, scor 2-0, și a ratat patrunderea in play-off și, odata cu aceasta, șansa de a se lupta pentru titlu sau pentru un loc pe podium. ”Cainii” se vor bate insa pentru evitarea retrogradarii! Iata care este programul din play-off: Etapa 1 (3-4 martie) CFR…

- De ce inșala barbații, chiar și atunci cand iși iubesc iubita sau soția? Va prezentam cinci motive pentru care barbații calca stramb! Barbații incearca sa afle daca le este mai bine fara iubite. Aceasta aventura le ofera prilejul de a analiza mai in amanunt ce simt pentru partenera. Barbații incearca…

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrița a avut un gest surprinzator pentru mulți in momentul in care nea Rața i l-a dat. Daca intr-una dintre zile concurenții de la „Ferma Vedetelor”…

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Comisia juridica a Senatului a dat marti raport favorabil pentru propunerea legislativa a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei. „Pentru ca, atat prin cadrul…

- De șase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artiștilor Cat Music. In 2017, „Weekend“ a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans și…

- Utilizatorii de dispozitive mobile, fie ca ruleaza Android-ul companiei Google sau iOS-ul celor de la Apple, sunt tot mai ingrijorați de acuzațiile publice de spionaj in dauna lor. CANCAN.RO, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat un experiment incredibil facut de jurnaliștii americani, care arata…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- Cei care calatoresc des cu avionul știu aceasta senzație! Exista o explicație logica pentru care ați simțit de multe ori ca veți ingheța in timpul unui zbor. Singura soluție salvatoare pentru pasageri este sa-și ia haine mai groase pe ei, chiar daca locul unde vor ateriza calduros. Potrivit unui studiu…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Dragos Titea a demisionat din functia de secretar de stat. Acesta si-a anuntat plecarea din minister pe platformele de socializare si a invocat “motive personale”. “Am luat azi decizia de a demisiona din funcția de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Din motive personale, am hotarat sa ma…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Un barbat si-a intalnit sotia la o petrecere. Acesta si-a facut curaj si a invitat-o la o cafenea, femeia acceptandu-i invitatia, informeaza unica.ro. La prima intalnire, barbatul a facut o gafa, dar nu i-a marturisit acest lucru femeii decat in biletelul de adio.

- Horoscop 1 februarie 2018. Previziuni detaliate pentru fiecare zodie in parte. Acești nativi sunt nevoiți sa ia unele decizii radicale. Citește horoscopul pentru zodia ta! Berbec – Horoscop 1 februarie 2018 In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj.…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Fie ca sunteti impreuna de cateva luni sau de cativa ani, motive de cearta se gasesc mereu. Mai serioase sau mai frivole, acestea fie rezolva problemele, fie le agraveaza. Certurile sunt un rau necesar in cuplu, dar cel mai bine ar fi sa...

- Cafeaua este fara doar si poate una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume avand in vedere ca zilnic, milioane de oameni de pe planeta aleg sa isi inceapa diminetile savurand o ceasca de cafea. Am putea chiar spune ca momentul savurarii cafelei a devenit o traditie universala datorita faptului…

- Cafeaua este un remediu uluitor pentru sanatate. Te poate vindeca de mai multe maladii devastatoare. Cercetatorii au analizat un studiu desfașurat pe 1.629 de persoane suferind de scleroza in placi și alte 2.807 sanatoase, alaturi de datele unei cercetari efectuate pe 1.159 de persoane cu aceeași…

- Asociatia Pro Infrastructura apreciaza ca o noua amanare a deschiderii lotului 3 al Autostrazii Sebes – Turda ”din motive discutabile” este ”atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public”.…

- Mugur Ciuvica a vorbit despre informatiile-bomba aparute in Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, legate de fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL. Politicianul si apropiatii lui au chefuit la hotelul de lux Edelweiss din Poiana Brasov, detinut de milionarul Calin Mitica, anchetat…

- Craciunul este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, nu numai pentru ca se instaleaza acel aer de sarbatori și poți gusta din merindele tradiționale, ci și pentru ca stai alaturi de cei dragi.