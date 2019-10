10 motive pentru care antreprenorii romani ar trebui sa isi aduca afacerile pe bursa

Stiri pe aceeasi tema

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta poate fi considerata, din punct de vedere economic pentru piata de capital, echivalentul momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, afirma Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Grigore Filip, directorul general al Aerostar Bacau, a achizitionat, in sedintele de tranzactionare din 18 si 19 septembrie, 50.216 de actiuni ARS pentru suma totala de 251.080 de lei, reiese din raportarile companiei la Bursa de Valori Bucuresti... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Antreprenorii craioveni au aflat cum isi pot finanta afacerile fara sa apeleze neaparat la credite bancare. Firmele se pot lista la Bursa de Valori Bucuresti doar daca au un proiect clar de dezvoltare a afacerii. Povestile de succes spuse la seminarul de la Craiova au avut drept scop crearea unei perspective…

- Producatorii de energiei, cel putin cei noi, nu ar trebui obligati sa vanda electricitatea doar pe bursa, iar PNL va depune un proiect pentru a modifica in acest sens Legea energiei, a declarat, joi, Virgil Popescu, deputat liberal si vicepresedinte al Comisiei de industrii si servicii din camera…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis miercuri pe plus, iar valoarea totala a tranzactiilor a crescut de peste trei ori fata de sedinta precedenta, pana la 57,53 milioane de lei (12,17 milioane de euro) potrivit Agerpres. Actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand schimburi…

- Societatea Energetica Electrica S.A. a transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania ASF , Bursa de Valori Bucuresti BVB si Bursa de Valori Londra LSE un raport in care anunta schimbari in conducerea companiei Electrica S.A.Astfel, raportul informeaza ca, "in data de 2 august 2019,…

- Antreprenorii din domeniul construcțiilor sunt din ce în ce mai interesați de capacitatea tehnologiei din spatele criptomonedelor ― blockchain ― de a stoca și securiza o cantitate uriașa de date cu ajutorul criptografiei. Poate aceasta tehnologie sa permita o execuție mai buna a proiectelor din…

- Marja de rafinare a OMV (un indicator al profitabilitatii afacerilor cu petrol si gaze naturale) s-a redus la 3,18 dolari pentru un baril de echivalent petrol in perioada aprilie-iunie 2019, de la 4,04 dolari pe baril in primul trimestru din acest an. In cazul OMV Petrom, marja de rafinare a urcat…