- Imaginile surprinse de o camera de supraveghere din mall-ul Winter Cherry, din orașul siberian Kemerovo, unde un incendiu devastator a ucis cel puțin 64 de persoane, majoritatea copii, arata ca flacarile au cuprins cladirea aproape instantaneu.

- Echipa #Razboinicii a ramas in cinci oameni si face imposibila desfasurarea meciurilor ca pana acum. „Incepand de la jocul urmator, alegerile vor fi facute individual. Veti putea alege pe cine vreti. Nu va mai exista acel moment care mie imi placea foarte mare placaere sa-l spun ‘E momentul strategiilor’.…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca, in privinta infiintarii Liceului Teologic Romano-Catolic (LTRC) de la Targu Mures crede in "dialog si nu in mesaje lansate in media" si ca, intrucat liderul…

- Politia din Tempe a facut public miercuri un videoclip al primului accident inregistrat al unui autovehicul fara sofer, in care se arata cum masina Uber nu a incetinit si a lovit mortal o femeie de 49 de ani, relateaza The Guardian.

- Teoretic, intretinerea pe luna martie ar trebui sa fie mult mai mica decat cea din perioada de iarna! Numai ca vremea rece va mari facturile, chiar daca - din punct de vedere calendaristic - ne apropiem de mijlocul primaverii.

- Artistul și-a botezat fetița intr-un cerc restrans. Liviu Varciu a amanat petrecerea pentru a-i intrat in cont toata suma de la show-ul la care a participat. Asta pentru ca are de gand sa faca chef mare. Odata cu marirea familiei, și responsabilitațile și cheltuielile au crescut. De cand pe lume a aparut…

- Pe pagina personal de Facebook, Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și TV din Romania, a povestit cu lux de amanunte momentul cand doi taximetrist au fost amendati de politia romana.

- BERBEC Daca vrei sa ai parte de liniste in aceasta saptamana pe plan sentimental, atunci tine-ti in frau reactiile impulsive. Partenerul tau nu va mai suporta mult timp cicalelile si nemultumirile tale despre orice, asa ca da-ti seama la timp de asta. E momentul sa ii arati ca il si…

- Injumatațirea Postului Mare sau Miezul Paresimilor se caracteriza in Calendarul popular printr-o relaxare simțita de cei care posteau. ”Mai este juma de post”, spuneau țaranii. Cu sute de ani in urma, termenul ”paresimi” semnifica toata perioada postului Sfintelor Paști. In miercurea din saptamana a…

- Un italian a inscenat un accident auto unui muncitor roman care ii facea reparații la casa. Un italian a pus la cale un accident auto unui muncitor roman care facea reparații la casa lui. Incidentul a avut loc in septembrie 2014, la Capannori, in provincia Lucca, dar abia acum magistrații i-au dat dreptate…

- Exista momente cand te simti balonat si ai dureri de stomac sau crampe? Unul dintre cauze ar fi faptul ca exista o cumulare de gaze intestinale care ar trebui eliberate. Citeste materialul de mai jos pentru a afla cele cinci motive pentru care trebuie sa elimini gazele.

- ”Dupa Congresul PSD de sambata eu și foarte mulți alți membri de partid care am semnat adeziune pentru un partid social-democrat, realizam ca valoriile, principiile la care am aderat nu mai sunt valabile, PSD. PSD nu e mai nimic din tot ce era in momentul in care am intrat in partid. Deci astazi,…

- Finantele constituie cea mai mare industrie a Australiei, iar bancile sale sunt printre cele mai profitabile din lume. Acum cea mai mare organizatie australiana de ancheta publica examineaza abaterile bancilor si ale institutiilor financiare ale natiunii, scrie BBC. Comisia regala…

- Barbații pica in mrejele iubirii in momentul in care o femeie face aceste 7 gesturi, scrie estisuperba.ro. Tu știai despre ele? 1. Barbații adora cand te joci cu parul. Barbații chiar iubesc cand femeile se joaca cu parul lor. Acest lucru ii demonstreaza unui barbat ca femeia din viața…

- Jurnalistele prezente astazi la Cotroceni au avut parte de o surpriza din partea președintelui. Klaus Iohannis le-a daruit flori, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Citeste si: Vicele PSD, mesaj DUR inaintea congresului: 'Nu pun in pericol partidul pentru AMBITIILE unei persoane...'…

- Maria Iordanescu este foarte mandra de tatal ei, pe care il considera un model demn de urmat in viața. Fiica fostului selecționer al echipei naționale a precizat ca niciun barbat care va aparea in viața ei nu se va putea compara cu parintele ei. „M-am indragostit de foarte mica. Prima iubire a oricarei…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- Calculele științifice stau la baza previziunilor care incearca sa ne salveze din fața unui dezastru din viitorul nostru mai mult sau mai puțin apropiat. In 1975, un celebru economist, William Nordhaus, avertiza omenirea cu privire la efecte devastatoare pe care incalzirea globala le-ar putea avea, in…

- Barbatii care se poarta cu partenerele lor ca si cu niste printese sunt nascuti in urmatoarele 3 zodii: Rac Cand ai intalnit un barbat din zodia Rac poti spune ca ai inceput sa traiesti ca in Rai. Pentru ca va avea grija acest nativ sa te faca sa te simti ca si cum ai fi cea mai importanta…

- I.C.S.„Red Union Fenosa" S.A. vine cu precizari referitor la momentul de la conferința interparlamentara in care s-a produs o pana de curent in timpul primului discurs. Potrivit reprezentanților intreprinderii de distribuție a energiei electrice, deconectarea nu a fost cauzata de avarierea rețelei…

- Din ce in ce mai mulți romani apeleaza la casele de amanet atunci cand au urgențe financiare. Din pacate, exista inca o mare parte din oameni care cred ca aceste case de amanet nu fac altceva decat sa te pacaleasca și sa profite de urgența ta. Am pregatit pentru tine 5 motive pentru care ar trebui sa…

- Calin Geambasu nu pare ca are de gand sa puna capat scandalului cu tatal sau. Artistul se declara dezamagit de comportamentul parintilor sai si nu vrea sa renunte la afirmatiile pe care le face despre acestia.

- In caz de bombardamente aeriene sau terestre, cutremure devastatoare, razboi, cladiri facute una cu pamantul, drumuri distruse ori surupate, incendii de nestapanit, situația județului Bihor produce o imagine de coșmar mai sumbra decat ce se poate petrece oricand in realitate, iar asta pentru ca avem…

- Camerele de supraveghere amplasate in satul Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu au surprins momentul in care trenul InterRegio Suceava - Bucuresti a lovit autoturismul in care se aflau cei doi soti. Pe imagini se observa cum masina se apropie de trecerea la nivel cu calea ferata, dupa care opreste…

- Imagini impresionante surprinse la Craiova. Un cațel care a ramas blocat intr-un tub de ciment, lung de opt metri, a fost salvat de pompieri. Animalul, alaturi de fratele sau, ar fi fost abandonați de stapan. Unul dintre ei, mai puțin norocos, a fost calcat de mașina.

- Photo by Buenosia Carol, License CC0 Probabil ca mulți dintre voi se intreaba oare cat de sanatoasa este o dieta bazata numai pe plante. Așa cum arata experții, dieta vegana poate reprezenta una dintre cele mai bune stiluri de alimentație, de vreme ce contribuie la limitarea caloriilor și a grasimilor…

- Barbatul a acordat un interviu la tv, unde a prezentat si o fotografie pe care sustine ca a facut-o in calatoria sa in viitor. In imagine se vad mai multe cladiri de tip zgaraie-nori cu o forma neobisnuita si de culoare verde. "Nu o sa uit niciodata momentul in care am facut poza. Eram…

- 800 de feroviari din intreaga tara vor comemora la Bucuresti 85 de ani de la inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933 TOTI UNITI PENTRU SALVAREA CAII FERATE ROMANE ! Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala…

- Tine cont de configuratia astrala a saptamanii care interactioneaza in mod specific cu casa sanatatii fiecarei zodii in parte, indicand fiecare la ce e predispusa si de ce sa tina cont ca sa evite probleme de sanatate, asa cum sunt interpretate datele de pe harta astrala de specialisti astrologi…

- Berbec. Vor face curațenie in viața lor, vor aparea alți oameni care le vor aduce beneficii. Taur. Incepe anul bine, dar il termina prost. Atenție la tot ce inseamna semnari de acte, de documente. Trebuie sa citim foarte atent. Cu iubirea stau foarte bine, poate chiar sa se casatoreasca. …

- O explozie fara flacara s-a produs, luni, la o benzinarie din municipiul Galati, o masina fiind avariata de un capac metalic care a cazut peste aceasta. Inspectia de prevenire din cadrul ISU Galati va face verficari. Potrivit unor martori la incident, explozia s-a produs la o benzinarie situata pe strada…

- Edilul Iasului, Mihai Chirica, a afirmat, miercuri, ca ''se încearca destructurarea organizatiilor'' PSD cu rezultate si a opinat ca ''partidul este furat în momentul de fata de cei care nu iubesc social democratia'', anunta Agerpres.

- Adelina Pestritu se marita si a dat declaratii in premiera despre nunta bebelus si toate momentele fericite dar si mai putin fericite din viata ei. Vedeta a povestit ca a fost ceruta de sotie intr-un cadru romantic, dar si cand va avea loc botezul si nunta. Adelina Pestritu a mai spus, cu lacrimi in…

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri de 35% din suprafața corpului, in urma unei explozii produse in momentul locomotiva explozii produse in momentul in care vrut sa cupleze locotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane București Grivița.

- Anda Adam a fost eliminata de la Exatlon, dupa ce a fost nominalizata de colegii ei, iar publicul a decis ca dintre cantareața, Andrei Stoica și Ion Oncescu, interpreta sa fie cea care pleaca acasa. Artista s-a accidentat grav, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijiri urgente. Anda Adam a plecat…

- Motive de bucurie pentru componentii Doinei Circinovului din Priboieni. Acest ansamblu folcloric a intrat in semifinaal competitiei „Duelului Ansamblurilor”, intrecere difuzata in cadrul emisiunii La Maruta. Argesenii s-au duelat ieri cu un ansamblu folcloric din Suceava. La fel ca si in cazul ansamblului…

- VIDEO / Cantareata cu puteri supranaturale a fost diagnosticata cu leucemie. Declaratii uluitoare despre modalitatea in care s-a vindecat „ Incepi sa simti ca cineva este langa tine, in casa.”

- Alexandra Marin, tanara ucisa intr-un coafor din Dambovița de fostul iubit militar, a fost condusa, astazi, pe ultimul drum. La capataiul sau s-au adunat zeci de oameni, extrem de indurerați de pierdere. Din cele mai recente informații din cadrul anchetei reiese ca Florin Oprea, militarul care a ucisa,…

- Inregistrarea il arata pe barbat in timp ce pregateste atacul si isi ia ramas bun de la copii. Teroristul, avand in brate o arma, vorbeste cu fiul si fiica lui. Apoi barbatul este urcat intr-o masina cu explozibil. Acesta ar fi comis un atentat la o baza militara din estul Siriei. (stirileprotv.ro).

- Simona Halep a avut nevoie de doar o ora si 20 de minute pentru a trece de Naomi Osaka (6-3, 6-2), la capatul unui meci in care constanteanca a aratat cu adevarat ca un lider mondial capabil sa domine o adversara dificila si sa trimita un mesaj clar adversarelor ramase in competitie.

- In Republica Moldova exista motive de ingrijorare privind calitatea aerului. La nivel national, principalele vulnerabilitati tin de informarea ineficienta cu privire la nivelul real de poluare, coordonarea intersectoriala deficienta, precum si ineficienta sistemului de monitorizare a calitatii aerului.

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, trei școli din județ au intampinat probleme: școala gimnaziala Lunca Calnicului, Școala Gimnaziala Șoarș, Școala Granari (Jibert). Cele trei unitați școlare insumeaza un numar de 90 de elevi, care vor recupera orele saptamana viitoare. 199 de posturi de transformare …

- Un autobuz a ars ca o torța luni seara, in comuna Padeș. Autocarul se afla in mers in momentul in care un scurtcircuit la motor a aprins focul care s-a extins pana in interiorul mijlocului de transport. In momentul in care a vazut flacarile, șoferul a avut o reacție uimitoare. De teama unei…

- Premierul Mihai Tudose este transant Seful Politiei Române, Bogdan Despescu, are la dispozitie o saptamâna pentru a-i prezenta premierului Mihai Tudose un raport detaliat referitor la cazul agentului acuzat ca a agresat doi copii. Seful guvernului a spus ca înainte de a demite…

- Urmareste aceste semnale de alarma si daca le-ai sesizat in relatia ta, e timpul sa iei o decizie foarte importanta. Simti nevoia sa rescrii sms-urileAi senzatia ca scrii pentru cel mai important ziar din tara atunci cand vrei sa-i trimiti un mesaj jumatatii tale. Scrii, stergi,…

- Fiecare pagina a raportului atinge cate un subiect, cum ar fi extinderea educatiei antreprenoriale, stimularea invatamantului profesional dual, dezvoltarea sistemului de educatie timpurie, modificarea Legii educatiei privind reforma programelor scolare IX-XII (planuri si programe), promovarea profesionistilor…

- }n noaptea dintre ani, ploiextenii au fost invitati in centrul oraxului pentru a asista la un concert special, pe scena din centrul oraxului evoluand, spre deliciul tinerilor xi nu numai, Andreea BEnicE, Dorian Popa, Amna "i trupa Alb "i Negru. Au asistat la concert cateva mii de spectatori veniti sE…