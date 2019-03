10 momente cand Kim Kardashian a iesit aproape dezbracata in public

Stiri pe aceeasi tema

- Kendall Jenner – 20 de tinute prin care s-a vazut aproape tot Kendall Jenner e aproape sa o detroneze pe sora ei mai mare, Kim Kardashian, din rolul de regina a tinutelor prin care se vede aproape tot! Cum si-a sarbatorit Kendall Jenner ziua de nastere Vedetei ii place sa riste atunci cand vine vorba…

- Uniunea Europeana depune eforturi pentru formarea unei piețe unice pentru bunuri și servicii pe întreg teritoriul sau. Piața unica digitala își propune sa faca același lucru în sfera digitala, prin eliminarea barierelor de reglementare. Președinția României a ajuns la un acord…

- Iluminatul public din anexa Valeni din Piatra Neamț a fost readus in atenția edililor pietreni de cetațenii nemulțumiți de modul cum funcționeaza acest serviciu. Mai multe persoane au cerut conducerii primariei ca aceasta problema sa fie rezolvata luand in considerare faptul ca Valeniul este un cartier…

- Elevii care locuiesc in patru cartiere ale Timișoarei și invața in școli aflate in centrul orașului sunt duși gratuit la cursuri, incepand de luni, dupa ce municipalitatea a inaugurat transportul public școlar, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incepand de luni, Timișoara are transport public ...

- Poliția Locala ii atenționeaza pe timișoreni ca ridica mașinile abandonate care nu au fost mișcate din loc de peste un an și ocupa locurile de parcare din oraș. Anul trecut, agenții locali au depistat 1.400 de vehicule abandonate pe strazile Timișoarei. 629 dintre ele au fost ridicate de proprietari,…

- Gabriela Cristea a trecut prin momente de cosmar! Vedetei i s-a facut rau in timpul emisiunii pe care o modereaza de la Antena Stars și a avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate. Medicii au intervenit rapid in pauza de publicitate si i-au pus vedetei o masca de oxigen. Abia dupa aplicarea…

- Un șofer al societații de transport public din Turda a fost surprins de un calator in timp ce circula cu ușa deschisa, in 31 decembrie 2018, in jurul orelor 15.00-15.30. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gruparea Internazionale Milano a fost sanctionata cu disputarea a urmatoarelor doua meciuri de pe teren propriu cu portile inchise, ca urmare a atitudinii rasiste a fanilor sai, care l-a vizat pe Kalidou Koulibaly, la partida de miercuri cu Napoli.Comisia de Disciplina a ligii italiene a sanctionat…