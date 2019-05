10 moduri creative să-i spui soţului că eşti însărcinată Vezi mai jos 10 modalitati nastrusnice prin care sa-ti anunti sarcina. 1. "Mazarea" din "pastaie" Ii poti sugera sotului ca esti insarcinata punandu-i o pastaie uscata in palma si spunandu-i: "Vrei sa auzi ceva extraordinar? Uite atat de mic este copilul nostru acum!". Cu siguranta fata lui se va lumina de bucurie. 2. "Bebelus la bord" Daca tocmai ai aflat ca esti insarcinata, ii poti da cadou sotului un puzzle, care, in clipa in care este facut, sa transmita mesajul: "Felicitari pentru pachetul primit!". Sau iti poti lipi pe burtica un abtibild pe care sa scrie:… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

