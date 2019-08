10 modificări aduse de noua lege a pensiilor. Dacă angajatorii nu plătesc impozitele, perioada de pierde! De când se aplică Din 1 septembrie 2019, punctul de pensie crește de la 1.100 la 1.265 de lei, respectiv cu 15%, insa aceasta nu este singura modificare importanta din noua lege a pensiilor. Cele mai multe prevederi din Legea pensiilor se aplica din 2021. Libertatea va prezinta 10 dintre cele mai importante modificari aduse de noua lege. 1. Creșterea pensiilor cu 40% in 2020 și cu 5,6% in 2021 Vor urma alte majorari in urmatorii ani, stabilite prin noua lege a pensiilor. Septembrie 2019 de la 1.100 de lei la 1.265 de lei.Septembrie 2020, de la 1.265 de lei la 1.775 de lei ceea ce reprezinta o majorare de 40%.Septembrie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

